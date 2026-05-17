Впервые в истории. Определены чемпионы Мастерса в Риме в парном разряде

Определены чемпионы грунтового турнира ATP 1000 в Риме в мужском парном разряде.

Итальянцы Андреа Вавассори и Симоне Болелли в финальном поединке обыграли тандем Марсель Гранольерс / Орасио Себальос в трех сетах за 2 часа и 19 минут – 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 10:3.

Вавассори и Болелли на пути к трофею также одолели дуэты: Юки Бхамбри / Майкл Винус, Андре Горанссон / Эван Кинг, Харри Хелиеваара / Генри Паттен, Кристиан Гаррисон / Нил Скупски.

Андреа и Симоне стали первыми в истории итальянскими теннисистами в парном разряде, которые выиграли домашний Мастерс.

За победу на турнире в столице Италии теннисисты заработали €409 520 призовых. Гранольерс и Себальос получили €216 800.

В женском парном разряде чемпионками стали нейтральные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

ATP 1000 Рим. Мужской парный разряд, финал

Андреа Вавассори (Италия) / Симоне Болелли (Италия) – Марсель Гранольерс (Испания) / Орасио Себальос (Аргентина) – 7:6 (10:8), 6:7 (3:7), 10:3

