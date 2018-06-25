КВИТОВА: «Не могла представить, что выиграю 5 титулов в этом году»

«Думаю, сегодня был отличный финал. Мы играли более двух часов, поэтому надеюсь, что зрителям было приятно его смотреть. В первом сете Магдалена отлично пробивала, и его было действительно сложно выиграть. У меня были шансы, но она играла немного лучше.

Очень важным стало то, что я сумела сделать брейк в начале второго сета, после чего я стала более расслабленной. Подобное произошло и в третьем сете. Наверное, эти ранние брейки позволили мне чувствовать себя более спокойно.

Вообще я не ожидала того, что выиграю турнир. Я просто играла матч за матчем и была рада находиться на теннисном корте и травяном покрытии. Я действительно удивлена, что победила здесь. Я довольна тем, что сейчас выступаю. Я даже не могла представить, что у меня будет уже пять титулов в этом году», – сказала Квитова.

Отметим, что чешка добыла 25-й титул WTA в карьере. Это пятый результат среди ныне играющих теннисисток. Больше только у Серены Уильямс (72), Винус Уильямс (49), Марии Шараповой (36) и Каролин Возняцки (28).