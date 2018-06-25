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Катерина БОНДАРЕНКО: «Я отлично подавала весь матч»

Украинская теннисистка прокомментировали свою победу над Корне

  • 25.06.2018 10:20
  • 471 просмотр
  • 1 комментарий
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
Украинка Катерина Бондаренко прокомментировала свою победу над француженкой Ализе Корне в первом круге турнира в Истбурне со счетом 4:6, 6:2, 6:4.
 
«В начале матча было много долгих розыгрышей, и в концовке первой партии я стала ощущать скованность, потому что уже провела два поединка здесь. Я хорошо начала второй сет и всю партию провела ровно. Третий сет получился очень сложным, он был полон взлётов и падений. Здорово, что я смогла взять гейм при счете 5:4. Думаю, я отлично подавала и на приёме действовала очень хорошо. Я старалась играть стабильно. Это мне помогло».
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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 25.06.2018 10:49
    +2
    Молодец, так треба грати постійно.
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