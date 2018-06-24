US Open защитит теннисисток-мам

Открытый чемпионат США пересмотрит свои правила посева в отношении теннисисток, возвращающихся из декрета. Об этом сообщила президент Ассоциации тенниса США (USTA) Катрина Адамс:
«Это справедливо, и US Open будет пересматривать список сеяных игроков, если в текущем рейтинге кого-то из участниц роль сыграла беременность».
Напомним, разговор о защищенном посеве теннисисток после декрета зашел в связи с возвращением в тур 23-кратной чемпионки «Шлемов» Серены Уильямс, ставшей матерью прошлой осенью. 36-летняя американка ушла в декрет, будучи первой ракеткой мира, а вернулась из него, стоя в конце топ-500.
«Мы считаем, что это правильный посыл для действующих и будущих игроков, – сказала Адамс. – Ты можешь отойти от тенниса, чтобы побыть женщиной и стать матерью, а потом вернуться к своей работе. Это важнее всех деталей».
Источник — New York Times
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