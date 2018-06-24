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US Open защитит теннисисток-мам

Вышедшие из декрета будут иметь защищенный посев

  • 24.06.2018 11:35
  • 279 просмотров
  • 1 комментарий
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US Open защитит теннисисток-мам
Открытый чемпионат США пересмотрит свои правила посева в отношении теннисисток, возвращающихся из декрета. Об этом сообщила президент Ассоциации тенниса США (USTA) Катрина Адамс:
 
«Это справедливо, и US Open будет пересматривать список сеяных игроков, если в текущем рейтинге кого-то из участниц роль сыграла беременность».
 
Напомним, разговор о защищенном посеве теннисисток после декрета зашел в связи с возвращением в тур 23-кратной чемпионки «Шлемов» Серены Уильямс, ставшей матерью прошлой осенью. 36-летняя американка ушла в декрет, будучи первой ракеткой мира, а вернулась из него, стоя в конце топ-500. 
 
«Мы считаем, что это правильный посыл для действующих и будущих игроков, – сказала Адамс. – Ты можешь отойти от тенниса, чтобы побыть женщиной и стать матерью, а потом вернуться к своей работе. Это важнее всех деталей».
 
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Источник — New York Times

(2 голоса)

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 24.06.2018 11:51
    +2
    Дуже випадково що зі всіх шлемів це зроблять саме на ЮС Оpen, чи не так? Дивний збіг
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