Серена Уильямс не будет сеяной на Ролан Гаррос

«В этом году на турнире используется список сеяных теннисисток, составленный на основе рейтинга WTA. А это означает, что список сеяных будет отражать текущий рейтинг WTA», — сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу турнира.

Американка впервые примет участие в турнире «Большого шлема» после рождения дочери в сентябре. В настоящее время американка занимает лишь 453-е место в рейтинге.