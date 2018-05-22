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Серена Уильямс не будет сеяной на Ролан Гаррос

Организаторы турнира определят сеяных на основе мест в рейтинге WTA

  • 22.05.2018 13:10
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Серена Уильямс не будет сеяной на Ролан Гаррос
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс не будет сеяной на «Ролан Гаррос». Организаторы турнира определят сеяных на основе мест в рейтинге WTA.
 
«В этом году на турнире используется список сеяных теннисисток, составленный на основе рейтинга WTA. А это означает, что список сеяных будет отражать текущий рейтинг WTA», — сообщает The Associated Press со ссылкой на пресс-службу турнира.
 
Американка впервые примет участие в турнире «Большого шлема» после рождения дочери в сентябре. В настоящее время американка занимает лишь 453-е место в рейтинге.
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Источник — AP News

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