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Элина СВИТОЛИНА: «Серена Уильямс заслуживает быть среди сеяных»

Украинка встала на защиту рейтинга американки

  • 21.05.2018 22:03
  • 718 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Украинка Элина Свитолина считает, что американка Серена Уильямс, вернувшаяся в тур после рождения дочери, заслуживает быть среди сеяных на крупных турнирах. Напомним, в WTA обсуждается внесение подобного изменения в правила, но оно может вступить в силу не раньше, чем в следующем сезоне. 
 
«Если теннисистка делает паузу в карьере, потому что она беременна, но в момент временного ухода из тенниса находится, скажем, в топ-8, то, думаю, защищенный рейтинг обязательно должен действовать и давать ей право быть среди сеяных. Серена была первой ракеткой мира, когда взяла паузу. Безусловно, она заслуживает места в посеве», — приводит слова Свитолиной AP News.
 
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Источник — AP News

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Комментарии
    pa110385
    online
    pa110385, 21.05.2018 22:20
    0
    Гон страшний
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