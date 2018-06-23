Джокович вышел в финал турнира в Лондоне

Серб Новак Джокович вышел в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне, обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4.

Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Джокович 4 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Двойных ошибок у серба не было. На счету Шарди 5 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов французскому теннисисту заработать не удалось.

За титул Новак поспорит с хорватом Марином Чиличем, который на двух тай-брейка победил австралийца Ника Кириоса. Джокович не играл в финалах почти год — с тех пор, как победил француза Гаэля Монфиса в финале в Истбурне — 2017.