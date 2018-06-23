Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джокович вышел в финал турнира в Лондоне

Сербский теннисист не играл в финалах почти год

  • 23.06.2018 19:01
  • 174 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович вышел в финал турнира категории ATP 500 в Лондоне, обыграв француза Жереми Шарди со счётом 7:6 (7:5), 6:4. 
 
Поединок продолжался 1 час 32 минуты. Джокович 4 раза подал навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 3. Двойных ошибок у серба не было. На счету Шарди 5 эйсов и 2 двойные. Брейк-пойнтов французскому теннисисту заработать не удалось.
 
За титул Новак поспорит с хорватом Марином Чиличем, который на двух тай-брейка победил австралийца Ника Кириоса. Джокович не играл в финалах почти год — с тех пор, как победил француза Гаэля Монфиса в финале в Истбурне — 2017.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Чемпионат

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.