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Джокович одержал 800-ю победу в карьере

Серб стал десятым теннисистом в истории с таким количеством побед

  • 23.06.2018 09:37
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Лондоне, которая стала 800-й в карьере (при 171 поражении).
 
«Это большое достижение. Когда работаешь всю жизнь ради чего-то, а затем получаешь за это награду, то, конечно, нельзя не радоваться. Это, безусловно, очень здорово, и я взволнован. Счастлив, что смог сыграть так много матчей и одержать так много побед.
 
Теннис по-прежнему остаётся спортом, который люблю всем сердцем. Надеюсь, у меня впереди ещё много лет, потому что мне действительно нравится играть в теннис», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.
 
Джокович - десятый теннисист в истории, выигравший 800 и более матчей. Лидирует в этом списке Джимми Коннорс — на его счету 1256 побед. Роджер Федерер одержал 1156 побед, а Рафаэль Надаль выиграл 903 матча.
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Источник — ATP World Tour

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