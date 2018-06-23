Джокович одержал 800-ю победу в карьере

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над французом Адрианом Маннарино в четвертьфинале турнира в Лондоне, которая стала 800-й в карьере (при 171 поражении).

«Это большое достижение. Когда работаешь всю жизнь ради чего-то, а затем получаешь за это награду, то, конечно, нельзя не радоваться. Это, безусловно, очень здорово, и я взволнован. Счастлив, что смог сыграть так много матчей и одержать так много побед.

Теннис по-прежнему остаётся спортом, который люблю всем сердцем. Надеюсь, у меня впереди ещё много лет, потому что мне действительно нравится играть в теннис», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

Джокович - десятый теннисист в истории, выигравший 800 и более матчей. Лидирует в этом списке Джимми Коннорс — на его счету 1256 побед. Роджер Федерер одержал 1156 побед, а Рафаэль Надаль выиграл 903 матча.