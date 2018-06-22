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Новак Джокович вышел в полуфинал турнира в Лондоне

В четвертьфинале сербский теннисист обыграл француза Адриана Маннарино

  • 22.06.2018 19:40
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Экс-первая ракетка мира Новак Джокович находится за два шага от победы на турнире АТР в Лондоне. В четвертьфинале серб уверенно обыграл представителя Франции Адриана Маннарино - 7:5, 6:1.
 
АТР-Лондон, четвертьфинал
Новак Джокович (Сербия) - Адриан Маннарино (Франция) - 7:5, 6:1
 
В полуфинале Джокович сыграет с победителем четвертьфинального матча Жереми Шарди (Франция) — Фрэнсис Тиафо (США).
 
Напомним, ранее Новак Джокович обыграл 5-ю ракетку мира Григора Димитрова.
 
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Источник — Sport.ua

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