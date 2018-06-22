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Новак ДЖОКОВИЧ: «Я не буду фаворитом Уимблдона»

Серб не слишком высоко оценивает свои шансы

  • 22.06.2018 13:34
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Трехкратный победитель Уимблдона Новак Джокович понимает, что в преддверии Уимблдона-2018 не будет считаться одним из топ-фаворитов турнира:

«Я точно не буду одним из фаворитов предстоящего «мэйджора». Разумеется, главным претендентом на титул будет Роджер Федерер. Вероятно, Рафа Надаль сможет составить ему конкуренцию.

Очень хочу показать достойную игру. Кроме того, мне бы хотелось поддержать Энди Маррея. Мы оба возвращаемся в Тур и можем добиться хороших результатов несмотря на текущий рейтинг».

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Источник — AFP

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