Бирмингем. Квитова легко разобралась с Гергес

Последние комментарии

Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция 18:51 — Василий Лавренюк по польськи) 18:51 — nm1607 Після 0:6 від Касаткиної язик мій ніколи не обернеться, щоб назвати Еліну зіркою. А зараз лише ци... 18:51 — Василий Лавренюк kurwa 18:50 — Андрій Ванчак Плывет "звезда"... 18:50 — Станислав Матусевич Только пришел домой. Леся удивить не смогла, и тут, как я понимаю, пока реваншем не пахнет.

ОФИЦИАЛЬНО. Срна – игрок Кальяри 18:51 — ak228 Удачи в новом клубе!! 18:51 — taraniv Удачи в новом клубе и новом чемпионате! Уверен - Дарио в Италии станет новым Мальдини, через год ... 18:49 — Dragon9 Пєнісов, то ти мінусуєш?Розслабся, включи інтер і дивися чс 18:49 — football877 Будет в Италии наркоту на таможне вынюхивать. Он же пёс натасканный