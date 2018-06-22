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Бирмингем. Квитова легко разобралась с Гергес

Чешская теннисистка в полуфинале может сыграть с Элиной Свитолиной

  • 22.06.2018 18:38
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Действующая чемпионка травяного Премьера в Бирмингеме Петра Квитова все ближе к защите титула. В четвертьфинальном матче чешская теннисистка в двух сетах разобралась с немкой Юлией Гергес.
 
Бирмингем. 1/4 финала
Петра Квитова (Чехия) – Юлия Гергес (Германия) – 6:1, 6:4
 
Добавим, что в полуфинале Квитова сразится с победительницей пары Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску.
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Источник — Sport.ua

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