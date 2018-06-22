Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14:06 — BBB

А я тебе тоже не поражения великих клубов 10-летней давности привел!И еще гордись победами в турн...

13:58 — Footbolboy

Про бойзов с тимишоарами не забывай

13:56 — belish

Ну почему, у динамушки была еще куча других "достижений". Например кыяны шесть раз зани...

13:46 — Maceo Plex

и другие результаты мы помним, с Фиорентинами и Ольборгами например))