Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире в Бирмингеме

  • 22.06.2018 13:53
  • 334 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
22 июня на травяном Премьере в Бирмингеме первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок 1/4 финала против Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№30 WTA).
 
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после матча Гергес – Квитова.
 
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,3, победа румынки оценена коэффициентом 4,0. Напомним, что Бузарнеску сенсационно обыграла Свитолину в недавнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции.
 
Во втором круге Бирмингема украинка в двух сетах одолела Ализе Корне из Франции.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.