Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня на травяном Премьере в Бирмингеме первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет поединок 1/4 финала против Михаэлы Бузарнеску из Румынии (№30 WTA).
Матч будет сыгран четвертым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 18:00 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после матча Гергес – Квитова.
Букмекеры отдают преимущество украинке – 1,3, победа румынки оценена коэффициентом 4,0. Напомним, что Бузарнеску сенсационно обыграла Свитолину в недавнем розыгрыше Открытого чемпионата Франции.
Во втором круге Бирмингема украинка в двух сетах одолела Ализе Корне из Франции.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.