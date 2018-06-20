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Бирмингем. Свитолина вышла в четвертьфинал

Украинка одержала вторую победу подряд на траве

  • 20.06.2018 19:20
  • 3291 просмотр
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

В 1/8 финала травяного турнира в Бирмингеме Элина Свитолина уверенно в двух сетах обыграла Ализе Корне. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

1/8 финала

Ализе Корне (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 2) – 4:6, 2:6

Как и предполагалось, Свитолина в матче с Корне выглядела предпочтительнее. В первом сете для победы ей хватило одного брейка: в пятом гейме украинка заработала тройной брейкпоинт, не смогла его реализовать, но не опустила руки и добилась своего с четвертого раза. 
 
Француженка смогла навязать борьбу на подаче Элины лишь во втором сете. Во втором гейме она не смогла реализовать 3 брейкпоинта, а в шестом – два. А вот Свитолина на приеме играла успешнее, быстро оторвавшись в счете. В седьмом гейме Корне сумела отыграть два матчбола на своей подаче, а в восьмом – украинка подала на матч.
 
Эта победа стала для Свитолиной десятой на травяных кортах во взрослом туре в одиночном разряде. Также Элина установила собственный рекорд на турнире, выйдя в четвертьфинал Бирмингема. Напомним, в прошлом году она вылетела во втором круге и на данный момент уже заработала +45 очков в рейтинг WTA. 
 
В случае победы на турнире Свитолина вернет себе четвертую позицию в мировой классификации. Но об этом думать пока рано, выход в полуфинал будет отличным достижением, тем более, что там, скорее всего, придется играть с Квитовой. 
 

В четвертьфинале Свитолина может встретиться со своей обидчицей на Ролан Гаррос Михаэлой Бузарнеску, если румынка обыграет Петру Мартич.

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Источник — Sport.ua

(11 голосов)

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Комментарии
    aleksanddr2018
    online
      aleksanddr2018, 20.06.2018 19:46
    +6
    Молодец
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    Victor Lychak
    online
      Victor Lychak, 20.06.2018 19:51
    +3
    Элина, ты лучшая!!!
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    sunichkin
    online
      sunichkin, 20.06.2018 20:38
    0
    Молодчина !!! Удачі !!!
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    sirius900
    online
      sirius900, 20.06.2018 20:57
    0
    Молодець!!!
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