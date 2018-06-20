Бирмингем. Свитолина вышла в четвертьфинал

В 1/8 финала травяного турнира в Бирмингеме Элина Свитолина уверенно в двух сетах обыграла Ализе Корне. Матч продолжался 1 час и 23 минуты.

1/8 финала

Ализе Корне (Франция) – Элина Свитолина (Украина, 2) – 4:6, 2:6

Как и предполагалось, Свитолина в матче с Корне выглядела предпочтительнее. В первом сете для победы ей хватило одного брейка: в пятом гейме украинка заработала тройной брейкпоинт, не смогла его реализовать, но не опустила руки и добилась своего с четвертого раза.

Француженка смогла навязать борьбу на подаче Элины лишь во втором сете. Во втором гейме она не смогла реализовать 3 брейкпоинта, а в шестом – два. А вот Свитолина на приеме играла успешнее, быстро оторвавшись в счете. В седьмом гейме Корне сумела отыграть два матчбола на своей подаче, а в восьмом – украинка подала на матч.

Эта победа стала для Свитолиной десятой на травяных кортах во взрослом туре в одиночном разряде. Также Элина установила собственный рекорд на турнире, выйдя в четвертьфинал Бирмингема. Напомним, в прошлом году она вылетела во втором круге и на данный момент уже заработала +45 очков в рейтинг WTA.

В случае победы на турнире Свитолина вернет себе четвертую позицию в мировой классификации. Но об этом думать пока рано, выход в полуфинал будет отличным достижением, тем более, что там, скорее всего, придется играть с Квитовой.

В четвертьфинале Свитолина может встретиться со своей обидчицей на Ролан Гаррос Михаэлой Бузарнеску, если румынка обыграет Петру Мартич.