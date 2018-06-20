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Маррей может пропустить Уимблдон

Британец недоволен своей формой

  • 20.06.2018 22:25
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Энди Маррей проиграл свой первый матч против возвращения – в Лондоне он уступил Нику Кирьосу 6:2, 6:7, 5:7. Британец не исключает, что пропустит Уимблдон:

«Мне нужно обсудить с командой моё участие в Уимблдоне. Мне предстоит оценить своё состояние после этой игры. Если я проснусь и буду чувствовать себя не очень хорошо, это плохой знак в преддверии матчей до победы в трёх сетах. В ближайшие дни я дам оценку своей форме и тогда приму решение.

Я не исключаю своё участие в турнире в Истбурне и пропуск Уимблдона. Но также я могу пропустить турнир на следующей неделе и сыграть на выставочных соревнованиях, чтобы подготовиться к Уимблдону. Нужно подождать, обсудить ситуацию с командой. Сейчас я не знаю, как будет лучше для меня».

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Источник — Ubitennis

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