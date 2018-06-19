Маррей проиграл в первом матче после возвращения

Энди Маррей не сумел вернуться на корт с победой. Британский теннисист не играл после Уимблдона 2017-го года.
В первой игре Маррей проиграл австралийцу Нику Кирьосу в первом круге турнира ATP 500 в Лондоне (Великобритания) — 6:2, 6:7 (4:7), 5:7.
Матч длился 2 часа 40 минут. Кирьос выполнил 18 эйсов, допустил 11 двойных ошибок и сделал 3 брейка. Маррей выполнил 16 подач навылет, допустил 8 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.
АТР-500, Лондон. Первый круг
Энди Маррей (Великобритания) - Ник Кирьос (Австралия) - 6:2, 6:7 (4:7), 5:7.
В следующей игре Кирьос сыграет с победителем встречи Кайл Эдмунд - Райан Харрисон.
Напомним, Роджер Федерер после победы на турнире в Штутгарте, выигрывает на старте турнира в Галле.
Источник — Sport.ua
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