Маррей проиграл в первом матче после возвращения

00:06 — antivyika5

Что ты тут тогда делаешь клоун. Чеши на донбасс, петя медалькой наградит.

00:05 — Footbolboy

Сохрани эту запись, а то будешь потом визжать "за что?!"

00:04 — valet2018

нет, не хватало украины но вы настолько лузеры, что даже не попали на чемпионат мира

00:03 — valet2018

Крым чей ч.м.о укрозадое??? сдали без боя полуостров, сдадите и остальную украину, потому что вы ...