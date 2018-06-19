Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роджер Федерер побеждает на старте турнира в Галле

Швейцарец начал защиту титула

  • 19.06.2018 19:24
  • 249 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Первая ракетка мира, Роджер Федерер успешно стартовал на турнире категории «ATP-500» в немецком Галле.
 
В первом круге швейцарец в двух сетах обыграл словенца Аляжа Бедене — 6:3, 6:4. Напомним, Роджер Федерер является действующим чемпионом турнира в Галле.
 
Матч длился 1 час 12 минут. Федерер сделал 7 подач навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бедене 6 эйсов, 3 двойные ошибки и не выполнил ни одного брэйка.
 
АТР Галле, первый раунд
Роджер Федерер (Швейцария) - Аляж Бедене (Словения) 6:3, 6:4
 
Во втором круге Федерер сыграет с французом Бенуа Пэром, который обыграл американца Стива Джонсона.
 
 
Напомним, до этого Роджер Федерер стал чемпионом турнира в Штутгарте и снова стал первой ракеткой мира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.