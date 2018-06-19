Роджер Федерер побеждает на старте турнира в Галле

Первая ракетка мира, Роджер Федерер успешно стартовал на турнире категории «ATP-500» в немецком Галле.

В первом круге швейцарец в двух сетах обыграл словенца Аляжа Бедене — 6:3, 6:4. Напомним, Роджер Федерер является действующим чемпионом турнира в Галле.

Матч длился 1 час 12 минут. Федерер сделал 7 подач навылет и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету Бедене 6 эйсов, 3 двойные ошибки и не выполнил ни одного брэйка.

АТР Галле, первый раунд

Роджер Федерер (Швейцария) - Аляж Бедене (Словения) 6:3, 6:4

Во втором круге Федерер сыграет с французом Бенуа Пэром, который обыграл американца Стива Джонсона.