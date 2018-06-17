Штутгарт. Федерер уверенно обыграл Раонича и взял 98-й титул в карьере

Роджер Федерер триумфально вернулся на корт. В финальном поединке турнира в Штутгарте швейцарец одержал победу над канадцем Милошем Раоничем со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Роджер исполнил 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл 2 брейк-пойнта и сделал 1 брейк. Милош 14 раз подал навылет при 3 двойных.
Для 36-летнего швейцарца этот уже 98-й выиграный турнир в одиночном разряде. В понедельник, 18 июня, Федерер в очередной раз возглавит рейтинг АТР.
Штутгарт, финал
Роджер Федерер (Швейцария) - Милош Раонич (Канада) 6:4, 7:6 (7:3).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.