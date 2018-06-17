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Штутгарт. Федерер уверенно обыграл Раонича и взял 98-й титул в карьере

Швейцарец не испытал проблем с Милошем Раоничем

  • 17.06.2018 16:01
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер триумфально вернулся на корт. В финальном поединке турнира в Штутгарте швейцарец одержал победу над канадцем Милошем Раоничем со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
 
Продолжительность поединка составила 1 час 18 минут. Роджер исполнил 4 эйса, обошёлся без двойных ошибок, отыграл 2 брейк-пойнта и сделал 1 брейк. Милош 14 раз подал навылет при 3 двойных.
 
Для 36-летнего швейцарца этот уже 98-й выиграный турнир в одиночном разряде. В понедельник, 18 июня, Федерер в очередной раз возглавит рейтинг АТР.
 
Штутгарт, финал
Роджер Федерер (Швейцария) - Милош Раонич (Канада) 6:4, 7:6 (7:3).
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Источник — Sport.ua

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