Федерер в третий раз в сезоне станет первой ракеткой мира

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Штутгарта обыграл Ника Кириоса со счетом 6:7, 6:2, 7:6 . Эта победа позволила Федереру в третий раз в сезоне сместить Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга АТР.

В этом году Федерер на шесть недель стал первой ракеткой мира 19 февраля, а потом провел еще неделю в качестве №1 с 14 по 20 мая.

В понедельник швейцарец начнет 310-ю неделю на первой строчке рейтинга – он рекордсмен АТР.