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Федерер в третий раз в сезоне станет первой ракеткой мира

Швейцарец вновь опередил Надаля

  • 16.06.2018 19:21
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Штутгарта обыграл Ника Кириоса со счетом 6:7, 6:2, 7:6.  Эта победа позволила Федереру в третий раз в сезоне сместить Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга АТР.
 
В этом году Федерер на шесть недель стал первой ракеткой мира 19 февраля, а потом провел еще неделю в качестве №1 с 14 по 20 мая.
 
В понедельник швейцарец начнет 310-ю неделю на первой строчке рейтинга – он рекордсмен АТР.
 
 
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Источник — Sport.ua

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