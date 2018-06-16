Федерер в третий раз в сезоне станет первой ракеткой мира

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер в полуфинале Штутгарта обыграл Ника Кириоса со счетом 6:7, 6:2, 7:6. Эта победа позволила Федереру в третий раз в сезоне сместить Рафаэля Надаля с первой строчки рейтинга АТР.
В этом году Федерер на шесть недель стал первой ракеткой мира 19 февраля, а потом провел еще неделю в качестве №1 с 14 по 20 мая.
В понедельник швейцарец начнет 310-ю неделю на первой строчке рейтинга – он рекордсмен АТР.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.