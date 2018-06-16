Федерер в упорной борьбе вышел в финал турнира в Штутгарте

Ага, пора новых игроков для сборной Бразилии готовить, чтобы на Катар уже 7 чел в Бразилии из Шах...

Во-первых, не МарадоННа, а МарадоНа, во-вторых, он играл во времена Михелса, Лобановского и дру...

19:49 — viktor112007

по игре Перу куда поинтереснее смотрится

19:48 — viktor112007

пенальти чистый, но блин - как так можно бить пенальти на ЧМ???)Месси еще пробил хорошо))

19:48 — lenata_p

Не он первый, да и не последнийСколько их таких было