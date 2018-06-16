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Федерер в упорной борьбе вышел в финал турнира в Штутгарте

Роджер Федерер справился с Ником Кирьосом

  • 16.06.2018 19:15
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер

В полуфинале турнира в Штутгарте Роджер Федерер в трех сетах прошел Ника Кирьоса.

Кирьос выиграл первый сет 7:6, однако во втором Федерер уверенно взял свое - 6:2.

В решающем сете швейцарец выиграл 7:6 (7:5 на тай-бреке), что позволило Федереру пробиться в финал турнира.

Победа в матче с Кириосом стала для Федерера 15-й подряд на траве. Кроме того, за счет нее он повел в личных встречах с австралийцем – 2:1. Из девяти проведенных ими сетов восемь закончились тай-брейками.

В решающем матче опытный теннисист встретится с Милошем Раоничем.

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Источник — Sport.ua

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