Федерер в упорной борьбе вышел в финал турнира в Штутгарте

В полуфинале турнира в Штутгарте Роджер Федерер в трех сетах прошел Ника Кирьоса.
Кирьос выиграл первый сет 7:6, однако во втором Федерер уверенно взял свое - 6:2.
В решающем сете швейцарец выиграл 7:6 (7:5 на тай-бреке), что позволило Федереру пробиться в финал турнира.
Победа в матче с Кириосом стала для Федерера 15-й подряд на траве. Кроме того, за счет нее он повел в личных встречах с австралийцем – 2:1. Из девяти проведенных ими сетов восемь закончились тай-брейками.
В решающем матче опытный теннисист встретится с Милошем Раоничем.
Источник — Sport.ua
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