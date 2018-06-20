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Истборн. Халеп снялась из-за травмы, но рассчитывает на Уимблдон

Первая ракетка мира усугубила повреждение

  • 20.06.2018 19:31
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Getty images. Симона Халеп
© Getty images. Симона Халеп

Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с травяного турнира в Истборне из-за проблем с ахиллом.

Сообщается, что проблемы с ногой румынская теннисистка испытывала еще на победном Ролан Гаррос, однако теперь ситуация ухудшилась и Халеп пришлось сняться с соревнования.

При этом Симона рассчитывает успеть восстановиться к старту Уимблдона в первых числах июля.

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Источник — WTA

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