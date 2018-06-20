Истборн. Халеп снялась из-за травмы, но рассчитывает на Уимблдон

Первая ракетка мира Симона Халеп снялась с травяного турнира в Истборне из-за проблем с ахиллом.

Сообщается, что проблемы с ногой румынская теннисистка испытывала еще на победном Ролан Гаррос, однако теперь ситуация ухудшилась и Халеп пришлось сняться с соревнования.

При этом Симона рассчитывает успеть восстановиться к старту Уимблдона в первых числах июля.