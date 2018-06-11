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ХАЛЕП: «Не хочу останавливаться и уже жду Уимблдон»

Румынская теннисистка Симона Халеп ждет следующий большой турнир

  • 11.06.2018 18:40
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Getty images. Симона Халеп
© Getty images. Симона Халеп

Спортсменка на Ролан Гаррос впервые выиграла трофей Большого шлема и теперь ждет травяного сезона и старта Уимблдона.

«Сразу после победы меня спрашивали про Уимблдон и я ответила, что мне нужна пауза. Однако вскоре успокоилась и поняла, что хочу еще».

«Не хочу останавливаться, желаю выйти на траву и начать Уимблдон. Уже жду турнир. Теперь буду мечтать о завоевании этого трофея», - сказала Халеп.

Кроме того, теннисистка подчеркнула, что именно ей помогло впервые выиграть в финале такого турнира.

«Чувствую, что стала более целостной спортсменкой, более разносторонней. Улучшила и свою физическую форму. Тренируюсь каждый день, хотя и ненавижу это. Да, не люблю ходить в спортзал».

«Но подготовка мне помогает. Чувствую, что могу проводить и 5-часовые матчи», - рассказала Халеп.

По итогам Ролан Гаррос Симона сохранила 1-й номер рейтинга WTA.

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Источник — WTA

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