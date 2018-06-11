ХАЛЕП: «Не хочу останавливаться и уже жду Уимблдон»

Спортсменка на Ролан Гаррос впервые выиграла трофей Большого шлема и теперь ждет травяного сезона и старта Уимблдона.
«Сразу после победы меня спрашивали про Уимблдон и я ответила, что мне нужна пауза. Однако вскоре успокоилась и поняла, что хочу еще».
«Не хочу останавливаться, желаю выйти на траву и начать Уимблдон. Уже жду турнир. Теперь буду мечтать о завоевании этого трофея», - сказала Халеп.
Кроме того, теннисистка подчеркнула, что именно ей помогло впервые выиграть в финале такого турнира.
«Чувствую, что стала более целостной спортсменкой, более разносторонней. Улучшила и свою физическую форму. Тренируюсь каждый день, хотя и ненавижу это. Да, не люблю ходить в спортзал».
«Но подготовка мне помогает. Чувствую, что могу проводить и 5-часовые матчи», - рассказала Халеп.
По итогам Ролан Гаррос Симона сохранила 1-й номер рейтинга WTA.
Источник — WTA
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