Халеп сделала камбэк и выиграла Ролан Гаррос

В финале Ролан Гаррос Симона Халеп противостояла Слоан Стивенс и в первом сете проиграла 3:6.

Однако далее представительница Румынии собралась и выиграла два сета 6:4, 6:1.

Финал Ролан Гаррос (женщины)

Симона Халеп - Слоан Стивенс 3:6, 6:4, 6:1

Американка бодро начала поединок, быстро вырвалась вперед, хотя и действовала не совсем в свойственном ей стиле. После завершения первого сета промелькнула мысль, что Халеп снова не видать титула, но надежда сохранялась.

Во второй партии Стивенс действовала еще в более защитной манере, в то время как Симона старалась атаковать и зарабатывать очки. Со счета 0:2 румынка сделала рывок в 4 выигранных гейма, но после этого под ноль отдала свою подачу и не смогла зацепиться на приеме. Больше во второй партии американка очков не зарабатывала.

Было видно, что физически Стивенс не готова сыграть 3 сета, усердно работая на задней линии. В решающей партии выносливость Хале взяла свое, она выиграла 5 геймов подряд. Слоан удалось записать в свой актив один выигранный гейм, но на этом все и закончилось.

Халеп с четвертого раза завоевала победу на турнирах серии Большого шлема. Ранее она дважды она уступала в финалах Ролан Гаррос (в 2014 – Шараповой, в 2017 – Остапенко), один раз на Australian Open (в 2017 – Возняцки).

С новой недели румынка продолжит возглавлять мировой рейтинг, имея отрыв от ближайшей преследовательницы в 1225 очков. В Чемпионской гонке она имеет 5285 очков и почти 2 тысячи преимущества перед Возняцки, которая идет второй.

Стивенс впервые в карьере поднялась на 4 место мировой классификации, подвинув в том числе и Элину Свитолину. В Чемпионской гонке американка теперь занимает шестое место.

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