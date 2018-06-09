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Халеп сделала камбэк и выиграла Ролан Гаррос

Симона Халеп стала победительницей престижного турнира

  • 09.06.2018 18:15
  • 2038 просмотров
  • 19 комментариев
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Getty images. Симона Халеп
© Getty images. Симона Халеп

В финале Ролан Гаррос Симона Халеп противостояла Слоан Стивенс и в первом сете проиграла 3:6.

Однако далее представительница Румынии собралась и выиграла два сета 6:4, 6:1.

Финал Ролан Гаррос (женщины)

Симона Халеп - Слоан Стивенс 3:6, 6:4, 6:1

Американка бодро начала поединок, быстро вырвалась вперед, хотя и действовала не совсем в свойственном ей стиле. После завершения первого сета промелькнула мысль, что Халеп снова не видать титула, но надежда сохранялась.
 
Во второй партии Стивенс действовала еще в более защитной манере, в то время как Симона старалась атаковать и зарабатывать очки. Со счета 0:2 румынка сделала рывок в 4 выигранных гейма, но после этого под ноль отдала свою подачу и не смогла зацепиться на приеме. Больше во второй партии американка очков не зарабатывала.
 
Было видно, что физически Стивенс не готова сыграть 3 сета, усердно работая на задней линии. В решающей партии выносливость Хале взяла свое, она выиграла 5 геймов подряд. Слоан удалось записать в свой актив один выигранный гейм, но на этом все и закончилось.
 
 

Халеп с четвертого раза завоевала победу на турнирах серии Большого шлема. Ранее она дважды она уступала в финалах Ролан Гаррос (в 2014 – Шараповой, в 2017 – Остапенко), один раз на Australian Open (в 2017 – Возняцки).
 
С новой недели румынка продолжит возглавлять мировой рейтинг, имея отрыв от ближайшей преследовательницы в 1225 очков. В Чемпионской гонке она имеет 5285 очков и почти 2 тысячи преимущества перед Возняцки, которая идет второй.
 
Стивенс впервые в карьере поднялась на 4 место мировой классификации, подвинув в том числе и Элину Свитолину. В Чемпионской гонке американка теперь занимает шестое место.

Читайте также: Свитолина опустится на 5-е место рейтинга WTA

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 18:19
    +1
    Молодчина, прекрасная игра БРАВО!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 09.06.2018 18:20
    -1
    Есть первый Шлем! Правда, я так и не понял, куда пропала атакующая игра у Стивенс к концу первого сета. Но тем лучше: если бы второй год подряд РГ выиграла не грунтовичка, было бы совсем печально. А так здравый смысл восторжествовал, и свой первый ТБШ Халеп взяла именно на грунте. Мои поздравления Симоне!
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    captain2009
    online
      captain2009, 09.06.2018 18:21
    +2
    Браво, Симона! какая, все же, у нее воля к победе! Заслуженно победила!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 18:22
    -1
    Халеп номер 1
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    movkli
    online
      movkli, 09.06.2018 18:22
    +2
    Симона Браво!!!
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23
    +4
    Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной!
    Ссылка
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 09.06.2018 18:23
    +1
    Симона доказала , что она не просто так первая ракетка мира
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2018 18:30
    -8
    Чесно кажучи здивований з величезної радості наших вболівальників. Я вболівав і буду вболівати завжди проти Халеп, оскільки вважаю її в глобальному маштабі головною суперницею Еліни, а по друге Румунія це не та країна якій ми мали б симпатизувати. А так по грі розчарований американкою, Халеп в принципі нічого екстра не показала і зіграла як і більшість своїх програних фіналів , але але
    Ссылка
    krest0
    online
      krest0, 09.06.2018 18:30
    +3
    Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23
    Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной!
    +5 красавица, а нашим еще далеко, зато есть с кого пример брать
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2018 18:33
    0
    Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23
    Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной!
    взагалі то Еліна в останніх матчах регулярно розбирає румунку по запчастинах, і надмірна агресія в атаці не принесе Еліні нічого доброго. Можна порівняти минулий рік, де Еліна взагалі не атакувала і цей, де вона починає це робити. Здається що минулого року результати були кращі, особливо на грунті
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 09.06.2018 18:38
    +1
    dudigo78, 09.06.2018 18:33
    Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23 Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной! взагалі то Еліна в останніх матчах регулярно розбирає румунку по запчастинах, і надмірна агресія в атаці не принесе Еліні нічого доброго. Можна порівняти минулий рік, де Еліна взагалі не атакувала і цей, де вона починає це робити. Здається що минулого року результати були кращі, особливо на грунті

    Как раз за счет агрессии Элина и вынесла Симону в Риме. Вон Слоан, как выразились в коментах ранее, включила Свитолину с перебиванием по центру, и где она (Стивенс) сейчас? Держит в руках всего-лишь салатницу, а не кубок. Так же, как и наша, захотела сыграть супернадежно. Но, как известно, кто не рискует... Халеп такая игра по центру только и нужна была. Если бы Слоан не сбавила обороты, то еще не известно, чем закончилось бы.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 18:42
    +3
    dudigo78, 09.06.2018 18:33
    Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23 Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной! взагалі то Еліна в останніх матчах регулярно розбирає румунку по запчастинах, і надмірна агресія в атаці не принесе Еліні нічого доброго. Можна порівняти минулий рік, де Еліна взагалі не атакувала і цей, де вона починає це робити. Здається що минулого року результати були кращі, особливо на грунті
    не собираюсь вступать с вами в диалог, после того как недавно вы со мной спорили и доказывали что халеп ни о чем неудачница, я думаю сегодня она вам заткнула рот, все мы болеем за Элину, но с чего это вдруг по вашему все должны болеть против халеп? Успокойтесь и не несите чушь!
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2018 18:44
    0
    captain2009, 09.06.2018 18:38
    dudigo78, 09.06.2018 18:33 Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23 Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной! взагалі то Еліна в останніх матчах регулярно розбирає румунку по запчастинах, і надмірна агресія в атаці не принесе Еліні нічого доброго. Можна порівняти минулий рік, де Еліна взагалі не атакувала і цей, де вона починає це робити. Здається що минулого року результати були кращі, особливо на грунті Как раз за счет агрессии Элина и вынесла Симону в Риме. Вон Слоан, как выразились в коментах ранее, включила Свитолину с перебиванием по центру, и где она (Стивенс) сейчас? Держит в руках всего-лишь салатницу, а не кубок. Так же, как и наша, захотела сыграть супернадежно. Но, как известно, кто не рискует... Халеп такая игра по центру только и нужна была. Если бы Слоан не сбавила обороты, то еще не известно, чем закончилось бы.
    чим більше ризикуєш, тим більше помиляєшся. Тут 50/50. Остапенко минулого року виграла, а цього пролетіла вже в першому раунді. Треба вміти знайти золоту середину і атакувати тоді коли ти на 100% впевнений, але коли суперниця тобі таких шансів не дає, треба грати нпдійніше і простіше. Вважаю що Еліна вижимає зі своїх можливостей максимум, просто ще не настав її час
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 09.06.2018 18:48
    +1
    captain2009, 09.06.2018 18:38
    dudigo78, 09.06.2018 18:33 Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23 Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной! взагалі то Еліна в останніх матчах регулярно розбирає румунку по запчастинах, і надмірна агресія в атаці не принесе Еліні нічого доброго. Можна порівняти минулий рік, де Еліна взагалі не атакувала і цей, де вона починає це робити. Здається що минулого року результати були кращі, особливо на грунті Как раз за счет агрессии Элина и вынесла Симону в Риме. Вон Слоан, как выразились в коментах ранее, включила Свитолину с перебиванием по центру, и где она (Стивенс) сейчас? Держит в руках всего-лишь салатницу, а не кубок. Так же, как и наша, захотела сыграть супернадежно. Но, как известно, кто не рискует... Халеп такая игра по центру только и нужна была. Если бы Слоан не сбавила обороты, то еще не известно, чем закончилось бы.
    Тут вопрос в другом в риме Свитолина громит Халеп, проваливает РГ а Симона его выигрывает где логика? Значит Эля психологически не готова и слишком осторожничает на шлемах тебе так не кажется? По поводу сегодня ты не прав это не слоан сбавила обороты а халеп заставила ее устать она ее просто измотала
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 09.06.2018 18:48
    -3
    dudigo78, 09.06.2018 18:30
    Чесно кажучи здивований з величезної радості наших вболівальників. Я вболівав і буду вболівати завжди проти Халеп, оскільки вважаю її в глобальному маштабі головною суперницею Еліни, а по друге Румунія це не та країна якій ми мали б симпатизувати. А так по грі розчарований американкою, Халеп в принципі нічого екстра не показала і зіграла як і більшість своїх програних фіналів , але але
    Еліна нажаль безвольна, вона не досягне успіху
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2018 18:52
    -1
    Сергей Богданов, 09.06.2018 18:42
    dudigo78, 09.06.2018 18:33 Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23 Как же Симона добавила в агрессии, хочу чтоб наша Эля посмотрела эту игру и поняла что защита не должна быть пассивной! взагалі то Еліна в останніх матчах регулярно розбирає румунку по запчастинах, і надмірна агресія в атаці не принесе Еліні нічого доброго. Можна порівняти минулий рік, де Еліна взагалі не атакувала і цей, де вона починає це робити. Здається що минулого року результати були кращі, особливо на грунті не собираюсь вступать с вами в диалог, после того как недавно вы со мной спорили и доказывали что халеп ни о чем неудачница, я думаю сегодня она вам заткнула рот, все мы болеем за Элину, но с чего это вдруг по вашему все должны болеть против халеп? Успокойтесь и не несите чушь!
    статистика вам у допомогу матчів у фіналах і самі робіть висновки неудачница вона чи ні. Я не писав що всі мають вболівати проти, я просто здивований з якоїсь не зовсім адекватної радості перемоги головної конкурентки Еліни, на укр. сайті. Цікаво чи десь в Румунії так би раділи нашій перемозі? Хоча це справа смаку, але запам'ятайте що ми українці для них (румунів) бидло, а Україну як державу на неофіційному рівні там ніхто не визнає. Хто там був той може підтвердити мої слова
    Ссылка
    captain2009
    online
      captain2009, 09.06.2018 18:52
    +1
    Сергей Богданов, 09.06.2018 18:48
    captain2009, 09.06.2018 18:38 dudigo78, 09.06.2018 18:33 Сергей Богданов, 09.06.2018 18:23 Тут вопрос в другом в риме Свитолина громит Халеп, проваливает РГ а Симона его выигрывает где логика? Значит Эля психологически не готова и слишком осторожничает на шлемах тебе так не кажется? По поводу сегодня ты не прав это не слоан сбавила обороты а халеп заставила ее устать она ее просто измотала

    Женский теннис - это вообще нелогичная штука ) По поводу психологии Элины уже писал после ее поражения, я тоже считаю, что она не была готова психологически. Что касается усталости у Слоан - возможно, что закончился у нее бензин, так бывает, но я думаю, что физически все спортсменки подходят готовыми на 100% к таким соревнованиям. Я все же считаю, что Слоан ошиблась тактически. Спорить не буду, все равно каждый останется при своих )
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 09.06.2018 18:54
    +1
    Oleg Savchuk, 09.06.2018 18:48
    dudigo78, 09.06.2018 18:30 Чесно кажучи здивований з величезної радості наших вболівальників. Я вболівав і буду вболівати завжди проти Халеп, оскільки вважаю її в глобальному маштабі головною суперницею Еліни, а по друге Румунія це не та країна якій ми мали б симпатизувати. А так по грі розчарований американкою, Халеп в принципі нічого екстра не показала і зіграла як і більшість своїх програних фіналів , але але Еліна нажаль безвольна, вона не досягне успіху
    Вона вже досягла успіху, який для 99% тенісисток є недосяжною метою, не городіть фігні
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    kden67
    online
      kden67, 09.06.2018 18:56
    0
    Молодчина Симона.Крепкий характер и настоящий атлет в юбке, плюс очень даже секси&#128521;.Рад за неё.
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