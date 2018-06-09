Халеп сделала камбэк и выиграла Ролан Гаррос

В финале Ролан Гаррос Симона Халеп противостояла Слоан Стивенс и в первом сете проиграла 3:6.
Однако далее представительница Румынии собралась и выиграла два сета 6:4, 6:1.
Финал Ролан Гаррос (женщины)
Симона Халеп - Слоан Стивенс 3:6, 6:4, 6:1
Американка бодро начала поединок, быстро вырвалась вперед, хотя и действовала не совсем в свойственном ей стиле. После завершения первого сета промелькнула мысль, что Халеп снова не видать титула, но надежда сохранялась.
Во второй партии Стивенс действовала еще в более защитной манере, в то время как Симона старалась атаковать и зарабатывать очки. Со счета 0:2 румынка сделала рывок в 4 выигранных гейма, но после этого под ноль отдала свою подачу и не смогла зацепиться на приеме. Больше во второй партии американка очков не зарабатывала.
Было видно, что физически Стивенс не готова сыграть 3 сета, усердно работая на задней линии. В решающей партии выносливость Хале взяла свое, она выиграла 5 геймов подряд. Слоан удалось записать в свой актив один выигранный гейм, но на этом все и закончилось.
Халеп с четвертого раза завоевала победу на турнирах серии Большого шлема. Ранее она дважды она уступала в финалах Ролан Гаррос (в 2014 – Шараповой, в 2017 – Остапенко), один раз на Australian Open (в 2017 – Возняцки).
С новой недели румынка продолжит возглавлять мировой рейтинг, имея отрыв от ближайшей преследовательницы в 1225 очков. В Чемпионской гонке она имеет 5285 очков и почти 2 тысячи преимущества перед Возняцки, которая идет второй.
Стивенс впервые в карьере поднялась на 4 место мировой классификации, подвинув в том числе и Элину Свитолину. В Чемпионской гонке американка теперь занимает шестое место.
Читайте также: Свитолина опустится на 5-е место рейтинга WTA
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как раз за счет агрессии Элина и вынесла Симону в Риме. Вон Слоан, как выразились в коментах ранее, включила Свитолину с перебиванием по центру, и где она (Стивенс) сейчас? Держит в руках всего-лишь салатницу, а не кубок. Так же, как и наша, захотела сыграть супернадежно. Но, как известно, кто не рискует... Халеп такая игра по центру только и нужна была. Если бы Слоан не сбавила обороты, то еще не известно, чем закончилось бы.
Женский теннис - это вообще нелогичная штука ) По поводу психологии Элины уже писал после ее поражения, я тоже считаю, что она не была готова психологически. Что касается усталости у Слоан - возможно, что закончился у нее бензин, так бывает, но я думаю, что физически все спортсменки подходят готовыми на 100% к таким соревнованиям. Я все же считаю, что Слоан ошиблась тактически. Спорить не буду, все равно каждый останется при своих )
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.