Элина Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA

Американка Слоан Стивенс уверенно обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис (6:4, 6:4) и вышла в финал Ролан Гаррос.

Благодаря этому результату 25-летняя теннисистка выйдет на четвертую строчку мирового тенниса. Стивенс наберет как минимум 5463 очков, чего достаточно, чтобы обойти Элину Свитолину. Напомним, украинка покинула Ролан Гаррос, в третьем круге уступив Михаэле Бузарнеску. По итогам турнира в активе Свитолиной будет 5205 очков, что недостаточно, чтобы сохранить позицию.

А в финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс встретится с Симоной Халеп, которая сохранила звание первой ракетки мира.