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Элина Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA

Украинку потеснит Слоан Стивенс

  • 07.06.2018 19:48
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Американка Слоан Стивенс уверенно обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис (6:4, 6:4) и вышла в финал Ролан Гаррос. 

Благодаря этому результату 25-летняя теннисистка выйдет на четвертую строчку мирового тенниса. Стивенс наберет как минимум 5463 очков, чего достаточно, чтобы обойти Элину Свитолину. Напомним, украинка покинула Ролан Гаррос, в третьем круге уступив Михаэле Бузарнеску. По итогам турнира в активе Свитолиной будет 5205 очков, что недостаточно, чтобы сохранить позицию.

А в финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс встретится с Симоной Халеп, которая сохранила звание первой ракетки мира.

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Источник — Sport.ua

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