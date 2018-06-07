Элина Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA

Американка Слоан Стивенс уверенно обыграла свою соотечественницу Мэдисон Кис (6:4, 6:4) и вышла в финал Ролан Гаррос.
Благодаря этому результату 25-летняя теннисистка выйдет на четвертую строчку мирового тенниса. Стивенс наберет как минимум 5463 очков, чего достаточно, чтобы обойти Элину Свитолину. Напомним, украинка покинула Ролан Гаррос, в третьем круге уступив Михаэле Бузарнеску. По итогам турнира в активе Свитолиной будет 5205 очков, что недостаточно, чтобы сохранить позицию.
А в финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс встретится с Симоной Халеп, которая сохранила звание первой ракетки мира.
Источник — Sport.ua
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