Ролан Гаррос. Свитолина в драматичном матче проиграла Бузарнеску

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции. В матче третьего раунда украинка в двух сетах уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии (№33 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 3:6, 5:7

Первая партия прошла под диктовку Бузарнеску. Румынка лучше подавала, остро принимала и в затяжных розыгрышах чувствовала себя как рыба в воде. Было заметно, что Свитолина тяжело входит в игру, у нее мало что получалось. Защитная манера ведения розыгрыша результатов не приносила, но менять что-то украинка не спешила. Всего один брейкпоинт в первой партии, который еще и не был реализован, для Элины – это, конечно же, полный провал. 3 виннера еще можно было бы понять, если бы не 10 невынужденных ошибок. Совсем не удивительно, что мы увидели сведение счетов с собственной ракеткой.

В первых двух геймах второй партии сценарий матча продолжился, а вот в третьем у румынки разладилась подача и она фактически в одиночку подарила очко Свитолиной. Добавим, что до этого момента Михаэла на своей подаче действовала практически безукоризненно. У Элины появился первый реальный шанс за матч оторваться в счете и далее развивать преимущество. Но в четвертом гейме началось что-то невероятное. Если до этого мы наблюдали теннис более-менее пристойного уровня, то здесь случился кошмар. Соперницы через раз совершали невероятные ошибки: то мяч срывался, то метровые ауты. Самое обидное, что в такой ситуации Свитолина проиграла подачу и счет сравнялся. На этом моменте стало ясно, что для победы в матче потребуется чудо, такая игра Элины должна была закончиться поражением для ее же блага.

При счете 4:4 Бузарнеску снова проиграла своию подачу, тут уже без помощи Свитолиной не обошлось. Но сегодня был не наш день. Сетбол в следующем гейме не был реализован, а далее геймы брала только румынка (финальный – с 15:40).

Поражение полностью заслуженное, по игре. Румынка была хороша в первой части матча, но далее она не показала ничего выдающегося. Свитолина продемонстрировала несколько фирмовых моментов со спасением нереальных розыгрышей, но 29 невынужденных ошибок в двух сетах сделали свое дело.

Элина не смогла защитить прошлогодний четвертьфинал и теряет в рейтинге 300 очков. Обойти ее могут 4 теннисистки, хотя одновременно это и не получится.

Бузарнеску в следующем раунде встретится с Мэдисон Киз из США. Для румынки это первая победа над теннисисткой из топ-5, еще год назад она занимала 377 место в рейтинге WTA.