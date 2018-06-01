Ролан Гаррос. Свитолина в драматичном матче проиграла Бузарнеску

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции. В матче третьего раунда украинка в двух сетах уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии (№33 WTA).
Ролан Гаррос. Третий круг Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 3:6, 5:7
Первая партия прошла под диктовку Бузарнеску. Румынка лучше подавала, остро принимала и в затяжных розыгрышах чувствовала себя как рыба в воде. Было заметно, что Свитолина тяжело входит в игру, у нее мало что получалось. Защитная манера ведения розыгрыша результатов не приносила, но менять что-то украинка не спешила. Всего один брейкпоинт в первой партии, который еще и не был реализован, для Элины – это, конечно же, полный провал. 3 виннера еще можно было бы понять, если бы не 10 невынужденных ошибок. Совсем не удивительно, что мы увидели сведение счетов с собственной ракеткой.
В первых двух геймах второй партии сценарий матча продолжился, а вот в третьем у румынки разладилась подача и она фактически в одиночку подарила очко Свитолиной. Добавим, что до этого момента Михаэла на своей подаче действовала практически безукоризненно. У Элины появился первый реальный шанс за матч оторваться в счете и далее развивать преимущество. Но в четвертом гейме началось что-то невероятное. Если до этого мы наблюдали теннис более-менее пристойного уровня, то здесь случился кошмар. Соперницы через раз совершали невероятные ошибки: то мяч срывался, то метровые ауты. Самое обидное, что в такой ситуации Свитолина проиграла подачу и счет сравнялся. На этом моменте стало ясно, что для победы в матче потребуется чудо, такая игра Элины должна была закончиться поражением для ее же блага.
При счете 4:4 Бузарнеску снова проиграла своию подачу, тут уже без помощи Свитолиной не обошлось. Но сегодня был не наш день. Сетбол в следующем гейме не был реализован, а далее геймы брала только румынка (финальный – с 15:40).
Поражение полностью заслуженное, по игре. Румынка была хороша в первой части матча, но далее она не показала ничего выдающегося. Свитолина продемонстрировала несколько фирмовых моментов со спасением нереальных розыгрышей, но 29 невынужденных ошибок в двух сетах сделали свое дело.
Элина не смогла защитить прошлогодний четвертьфинал и теряет в рейтинге 300 очков. Обойти ее могут 4 теннисистки, хотя одновременно это и не получится.
Бузарнеску в следующем раунде встретится с Мэдисон Киз из США. Для румынки это первая победа над теннисисткой из топ-5, еще год назад она занимала 377 место в рейтинге WTA.
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Ні...не подумайте, що моя особиста симпатія до неї є сліпою відмазкою її...Просто вона в першу чергу людина, а не робот...грає тай грає як може...Прикро звичайно....але не смертельно....
Це її (Уильямс) спосіб вибити із психологічної рівноваги, а краще "зламати" своїх конкуренток - говорити всякі такі речі. Так і конкуренція в жіночому тенісі за "царства" Уильямс виглядала (під диктовку лідера) прикритою лицемірними і підлесливими висловами ненавистю між опонентами. Ні таке щастя нам не треба. Хай "доброзичлива" пенсіонерка йде відпочивати - чекаю еру Світоліної, Халеп, Гарсії, Квітової ...
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