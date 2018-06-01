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Ролан Гаррос. Свитолина в драматичном матче проиграла Бузарнеску

Первая ракетка Украины уступила в двух сетах, совершив слишком много ошибок

  • 01.06.2018 16:35
  • 6942 просмотра
  • 48 комментариев
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции. В матче третьего раунда украинка в двух сетах уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии (№33 WTA).

Ролан Гаррос. Третий круг
Элина Свитолина (Украина) – Михаэла Бузарнеску (Румыния) – 3:6, 5:7

Первая партия прошла под диктовку Бузарнеску. Румынка лучше подавала, остро принимала и в затяжных розыгрышах чувствовала себя как рыба в воде. Было заметно, что Свитолина тяжело входит в игру, у нее мало что получалось. Защитная манера ведения розыгрыша результатов не приносила, но менять что-то украинка не спешила. Всего один брейкпоинт в первой партии, который еще и не был реализован, для Элины – это, конечно же, полный провал. 3 виннера еще можно было бы понять, если бы не 10 невынужденных ошибок. Совсем не удивительно, что мы увидели сведение счетов с собственной ракеткой.

В первых двух геймах второй партии сценарий матча продолжился, а вот в третьем у румынки разладилась подача и она фактически в одиночку подарила очко Свитолиной. Добавим, что до этого момента Михаэла на своей подаче действовала практически безукоризненно. У Элины появился первый реальный шанс за матч оторваться в счете и далее развивать преимущество. Но в четвертом гейме началось что-то невероятное. Если до этого мы наблюдали теннис более-менее пристойного уровня, то здесь случился кошмар. Соперницы через раз совершали невероятные ошибки: то мяч срывался, то метровые ауты. Самое обидное, что в такой ситуации Свитолина проиграла подачу и счет сравнялся. На этом моменте стало ясно, что для победы в матче потребуется чудо, такая игра Элины должна была закончиться поражением для ее же блага. 
 
При счете 4:4 Бузарнеску снова проиграла своию подачу, тут уже без помощи Свитолиной не обошлось. Но сегодня был не наш день. Сетбол в следующем гейме не был реализован, а далее геймы брала только румынка (финальный – с 15:40).
 
 
Поражение полностью заслуженное, по игре. Румынка была хороша в первой части матча, но далее она не показала ничего выдающегося. Свитолина продемонстрировала несколько фирмовых моментов со спасением нереальных розыгрышей, но 29 невынужденных ошибок в двух сетах сделали свое дело.
 
Элина не смогла защитить прошлогодний четвертьфинал и теряет в рейтинге 300 очков. Обойти ее могут 4 теннисистки, хотя одновременно это и не получится.
 
Бузарнеску в следующем раунде встретится с Мэдисон Киз из США. Для румынки это первая победа над теннисисткой из топ-5, еще год назад она занимала 377 место в рейтинге WTA.
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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    kuzmen1992
    online
      kuzmen1992, 01.06.2018 17:21
    +1
    Все к этому и шло! Очень сложно давались первые два круга!
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    VooDoo_DP
    online
      VooDoo_DP, 01.06.2018 17:24
    +1
    Тот кто не играл в теннис, не поймет, что бывают дни когда ты делаешь все тоже самое, но мяч не летит туда куда нужно. Такое у всех бывает, даже у Серены Вильямс.
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 01.06.2018 17:29
    0
    Подумаєш...я ніколи не грав в теніс!! І шо з того???? Я ВСЕРІВНО ВІД НЕЇ БАЛДЮ!!!!
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    LAZIO
    online
    LAZIO, 01.06.2018 17:37
    0
    Не забувайте, що в теніс грають люди,а не машини....Кожна людина має ряд факторів які можуть впливати на гру...он вчора 11 чудаків таке чудили з Марокко, що наступна гра з Албанією страх викликає....і то мужики начебто...а ця красива тендітна лялечка ( замітьте- яка поки що без бойфренда) невдало зіграла матч....ну програла...чого накинулися,як коршуни????
    Ні...не подумайте, що моя особиста симпатія до неї є сліпою відмазкою її...Просто вона в першу чергу людина, а не робот...грає тай грає як може...Прикро звичайно....але не смертельно....
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    myname
    online
      myname, 01.06.2018 17:40
    +2
    як так??? знов турнір великого шдему і знову раня поразка,для чого ці виставні перемоги брати в другорядних турнірах...
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    Михаил Ткачук
    online
      Михаил Ткачук, 01.06.2018 17:47
    -1
    Sasha Zardunov, 01.06.2018 16:43
    Уильямс на вопрос кто выиграет Францию сказала, что Свитолина никогда никакие шлемы не выиграет, это не ее уровень
    Ця тетя (Уильямс) ненавидить всіх своїх конкуренток - так, що її слухати не варто. Лицемірна і завистлива баба. Не хочу бачити її в жіночому тенісі - хай би зі своїм любимим ЕГО йшла на пенсію.
    Це її (Уильямс) спосіб вибити із психологічної рівноваги, а краще "зламати" своїх конкуренток - говорити всякі такі речі. Так і конкуренція в жіночому тенісі за "царства" Уильямс виглядала (під диктовку лідера) прикритою лицемірними і підлесливими висловами ненавистю між опонентами. Ні таке щастя нам не треба. Хай "доброзичлива" пенсіонерка йде відпочивати - чекаю еру Світоліної, Халеп, Гарсії, Квітової ...
    Ссылка
    yomayo17
    online
      yomayo17, 01.06.2018 17:52
    0
    Нового тренера, нового тренера!... Нікого, окрім Ольги Харлан, не бачу. Жартую!
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    Geoman
    online
      Geoman, 01.06.2018 17:55
    0
    Михаил Ткачук, 01.06.2018 17:47
    Sasha Zardunov, 01.06.2018 16:43 Уильямс на вопрос кто выиграет Францию сказала, что Свитолина никогда никакие шлемы не выиграет, это не ее уровень Ця тетя (Уильямс) ненавидить всіх своїх конкуренток - так, що її слухати не варто. Лицемірна і завистлива баба. Не хочу бачити її в жіночому тенісі - хай би зі своїм любимим ЕГО йшла на пенсію.Це її (Уильямс) спосіб вибити із психологічної рівноваги, а краще "зламати" своїх конкуренток - говорити всякі такі речі. Так і конкуренція в жіночому тенісі за "царства" Уильямс виглядала (під диктовку лідера) прикритою лицемірними і підлесливими висловами ненавистю між опонентами. Ні таке щастя нам не треба. Хай "доброзичлива" пенсіонерка йде відпочивати - чекаю еру Світоліної, Халеп, Гарсії, Квітової ...
    У меня с самого начала карьеры Серены Вильямс были большие сомнения, что она женщина
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