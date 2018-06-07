Халеп вышла в финал Ролан Гаррос и сохранила звание 1-й ракетки мира

Румынская теннисистка Симона Халеп стала первой финалисткой Ролан Гаррос-2018. В полуфинальном матче лидер мирового рейтинга обыграла третью ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.

Ролан Гаррос. Полуфинал

Симона Халеп (Румыния) – Гарбинье Мугуруса (Испания) – 6:1, 6:4

В первом сете Халеп взяла пять геймов кряду. У Мугурусы игра не пошла вообще (она смогла выиграть всего 10 розыгрышей из первых 30), а Симона не дала себе расслабиться, наблюдая за неудачной игрой соперницы, и грамотно уничтожала ее на корте. Лишь в шестом гейме испанке удалось вырвать один гейм, после чего румынка в четверый раз забрала подачу испанки, а вместе с ней и победу в стартовой партии.

Во втором сете Мугуруса наконец-то заиграла так, как она умеет и повела в счете 4:2. Но сегодня был явно не ее день. Халеп прибавила, и испанка снова начала ошибаться. Ключевым стал гейм при счете 4:4, во время которого Гарбинье не смогла реализовать 3 брейкпоинта, после чего окончательно сдалась. Симона уверенно подала на матч, вышла в финал и сохранила статус первой ракетки мира.

Между прочим, для румынки следующая неделя станет 32-й в статусе лидера мировой классификации. Из ныне играющих теннисисток больше только у Анжелик Кербер (34), Виктории Азаренко (51), Каролин Возняцки (71) и Серены Уильямс (319).

Отметим, что Халеп в третий раз в карьере выходит в финал Открытого чемпионата Франции (2014 и 2017). Ранее побеждать ей не удавалось.

Соперница румынки определится в поединке Слоан Стивенс – Мэдисон Киз.