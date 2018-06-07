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Халеп вышла в финал Ролан Гаррос и сохранила звание 1-й ракетки мира

В полуфинале румынская теннисистка одолела Гарбинье Мугурусу

  • 07.06.2018 17:53
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  • 2 комментария
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынская теннисистка Симона Халеп стала первой финалисткой Ролан Гаррос-2018. В полуфинальном матче лидер мирового рейтинга обыграла третью ракетку мира Гарбинье Мугурусу из Испании.
 
Ролан Гаррос. Полуфинал
Симона Халеп (Румыния) – Гарбинье Мугуруса (Испания) –  6:1, 6:4
 
В первом сете Халеп взяла пять геймов кряду. У Мугурусы игра не пошла вообще (она смогла выиграть всего 10 розыгрышей из первых 30), а Симона не дала себе расслабиться, наблюдая за неудачной игрой соперницы, и грамотно уничтожала ее на корте. Лишь в шестом гейме испанке удалось вырвать один гейм, после чего румынка в четверый раз забрала подачу испанки, а вместе с ней и победу в стартовой партии.
 
 
Во втором сете Мугуруса наконец-то заиграла так, как она умеет и повела в счете 4:2. Но сегодня был явно не ее день. Халеп прибавила, и испанка снова начала ошибаться. Ключевым стал гейм при счете 4:4, во время которого Гарбинье не смогла реализовать 3 брейкпоинта, после чего окончательно сдалась. Симона уверенно подала на матч, вышла в финал и сохранила статус первой ракетки мира.
 
 
Между прочим, для румынки следующая неделя станет 32-й в статусе лидера мировой классификации. Из ныне играющих теннисисток больше только у Анжелик Кербер (34), Виктории Азаренко (51), Каролин Возняцки (71) и Серены Уильямс (319).  
 
Отметим, что Халеп в третий раз в карьере выходит в финал Открытого чемпионата Франции (2014 и 2017). Ранее побеждать ей не удавалось.
 
Соперница румынки определится в поединке Слоан Стивенс – Мэдисон Киз.
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Источник — Sport1

(1 голос)

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Комментарии
    Eurospring
    online
      Eurospring, 07.06.2018 18:05
    +1
    Думаю, прийшов нарешті її зірковий час.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 07.06.2018 18:20
    0
    Симпатизирую обеим этим тенисисткам, Симона молодец добавила в агрессии заслуженно вышла в финал, испанка сегодня мучалась на корте а не играла
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