Рейтинг WTA. Свитолина - 5-я, Цуренко поднялась на 5 позиций

Украинка Элина Свитолина по итогам не слишком удачного Ролан Гаррос потеряла одну позицию и теперь в рейтинге WTA занимает 5-е место.
Теннисистку обошла Слоан Стивенс, которая вышла в финал Ролан Гаррос.
Отметим прогресс Леси Цуренко, который хоть и снялась с турнира из-за травмы, но ее удачные выступления подняли ее на 5 позиций - украинка теперь 34-я.
Две позиции выиграла Катерина Козлова - 65-е место, а вот Катерина Бондаренко потеряла 9 мест - 90-я позиция.
Топ-5 составляют Симона Халеп, Каролин Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Слоан Стивенс и Элина Свитолина.
Среди лидеров наибольший прогресс показала Стивенс - +6 позиций.
Источник — WTA
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