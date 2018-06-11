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Рейтинг WTA. Свитолина - 5-я, Цуренко поднялась на 5 позиций

Появился обновленный рейтинг женского тенниса

  • 11.06.2018 14:26
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Украинка Элина Свитолина по итогам не слишком удачного Ролан Гаррос потеряла одну позицию и теперь в рейтинге WTA занимает 5-е место.

Теннисистку обошла Слоан Стивенс, которая вышла в финал Ролан Гаррос.

Отметим прогресс Леси Цуренко, который хоть и снялась с турнира из-за травмы, но ее удачные выступления подняли ее на 5 позиций - украинка теперь 34-я.

Две позиции выиграла Катерина Козлова - 65-е место, а вот Катерина Бондаренко потеряла 9 мест - 90-я позиция.

Топ-5 составляют Симона Халеп, Каролин Возняцки, Гарбинье Мугуруса, Слоан Стивенс и Элина Свитолина.

Среди лидеров наибольший прогресс показала Стивенс - +6 позиций.

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Источник — WTA

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