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Мальорка. Козлова покидает турнир, проиграв на старте

Украинка в трех сетах уступила американке Софие Кенин

  • 19.06.2018 14:24
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№65 WTA) не смогла выйти во второй круг травяного турнира серии WTA International в Испании. В стартовом поединке украинка в трех сетах проиграла американке Софии Кенин (№91 WTA).
 
Мальорка. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 6:3, 3:6
 
Козлова лучше начала первый сет, повела 3:1, но после этого ее соперница не отдала ни одного гейма в стартовой партии. В затянувшемся восьмом гейме украинка имела 2 геймбола, но Кенин с третьего раза реализовала скрытый сетбол.
 
Во второй партии Козлова снова повела с брейком. При счете 4:1 она снова позволила американке немного отыграться, но все же оформила победу в сете.
 
В финальном сете вперед вырвалась уже Кенин – 4:1. Козлова сократила отставание до одного очка, но на большее ее не хватило. Американка взяла 8 и 9 геймы, оформив победу в матче.
 
Во втором раунде американка сразится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.
 
Ранее в первом круге Мальорки проиграла Марта Костюк.
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Источник — Sport.ua

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