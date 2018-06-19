Мальорка. Козлова покидает турнир, проиграв на старте

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№65 WTA) не смогла выйти во второй круг травяного турнира серии WTA International в Испании. В стартовом поединке украинка в трех сетах проиграла американке Софии Кенин (№91 WTA).

Мальорка. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – София Кенин (США) – 3:6, 6:3, 3:6

Козлова лучше начала первый сет, повела 3:1, но после этого ее соперница не отдала ни одного гейма в стартовой партии. В затянувшемся восьмом гейме украинка имела 2 геймбола, но Кенин с третьего раза реализовала скрытый сетбол.

Во второй партии Козлова снова повела с брейком. При счете 4:1 она снова позволила американке немного отыграться, но все же оформила победу в сете.

В финальном сете вперед вырвалась уже Кенин – 4:1. Козлова сократила отставание до одного очка, но на большее ее не хватило. Американка взяла 8 и 9 геймы, оформив победу в матче.

Во втором раунде американка сразится с бельгийкой Алисон ван Эйтванк.