Мальорка. Костюк проиграла в первом круге

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№136 WTA) покидает травяной турнир серии WTA International в Испании. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила чешке Люси Шафаржовой (№53 WTA).
Мальорка. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Люси Шафаржова (Чехия) – 4:6, 5:7
Костюк начала матч против седьмой сеяной двумя отданными подачами из трех, соперница повела 4:1. Украинке удалось выровнять игру, отыграть один брейкпоинт, но на этом борьба в первом сете закончилась. Более опытная Шафаржова переигрывала Костюк в большинстве геймов, судьба которых решалась на больше-меньше.
Матч длился 1 час 38 минут. Костюк подала 8 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала оба своих брейкпоинта. На счету Шафаржовой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейкпоинтов.
Источник — Sport.ua
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