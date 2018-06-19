Мальорка. Костюк проиграла в первом круге

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№136 WTA) покидает травяной турнир серии WTA International в Испании. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила чешке Люси Шафаржовой (№53 WTA).

Мальорка. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Люси Шафаржова (Чехия) – 4:6, 5:7

Костюк начала матч против седьмой сеяной двумя отданными подачами из трех, соперница повела 4:1. Украинке удалось выровнять игру, отыграть один брейкпоинт, но на этом борьба в первом сете закончилась. Более опытная Шафаржова переигрывала Костюк в большинстве геймов, судьба которых решалась на больше-меньше.

Во втором сете Марта заиграла увереннее и теперь уже она вырвалась вперед 4:1. К сожалению, преимущество удержать не удалось. Ключевым стала концовка 11 гейма, во время которой Шафаржова несколько раз подряд чудесным образом попала в линию, выиграв важные розыгрыши.

В целом, Костюк сыграла неплохо, но более опытная соперница в важные моменты была лучше.

Матч длился 1 час 38 минут. Костюк подала 8 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала оба своих брейкпоинта. На счету Шафаржовой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейкпоинтов.

Во втором круге чешская теннисистка сразится с победительницей матча Фёегеле – Азаренко.