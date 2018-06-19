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Мальорка. Костюк проиграла в первом круге

Украинская теннисистка не смогла обыграть Люси Шафаржову из Чехии

  • 19.06.2018 13:45
  • 739 просмотров
  • 4 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№136 WTA) покидает травяной турнир серии WTA International в Испании. В матче первого круга украинка в двух сетах уступила чешке Люси Шафаржовой (№53 WTA).

Мальорка. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Люси Шафаржова (Чехия) – 4:6, 5:7

Костюк начала матч против седьмой сеяной двумя отданными подачами из трех, соперница повела 4:1. Украинке удалось выровнять игру, отыграть один брейкпоинт, но на этом борьба в первом сете закончилась. Более опытная Шафаржова переигрывала Костюк в большинстве геймов, судьба которых решалась на больше-меньше.

Во втором сете Марта заиграла увереннее и теперь уже она вырвалась вперед 4:1. К сожалению, преимущество удержать не удалось. Ключевым стала концовка 11 гейма, во время которой Шафаржова несколько раз подряд чудесным образом попала в линию, выиграв важные розыгрыши.
 
В целом, Костюк сыграла неплохо, но более опытная соперница в важные моменты была лучше. 
 

Матч длился 1 час 38 минут. Костюк подала 8 эйсов, допустила 11 двойных ошибок и реализовала оба своих брейкпоинта. На счету Шафаржовой 3 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 из 10 реализованных брейкпоинтов.

Во втором круге чешская теннисистка сразится с победительницей матча Фёегеле – Азаренко.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    olya403
    online
      olya403, 19.06.2018 13:48
    +1
    Чуда не сталось, хоч в другому сеті шанси були. Але рахунок обнадіює. Ще би поменше помилок, особливо двійних
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    Anton Solodkyi
      Anton Solodkyi, 19.06.2018 13:51
    +3
    В целом игра на уровне, но психология, увы, хромает... Сильные реакции после проигранных геймов влияли на следующие розыгрыши очень сильно.
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.06.2018 13:54
    0
    На удивление неплохо шла подача, особенно в первом сете. Однако двойных все равно много. А в розыгрышах серьезное преимущество было у Шафаржовой. Такое ощущение, что качество корта было низким. Слишком много простых ошибок было с обеих сторон после странных отскоков.
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    kollekciy
    online
      kollekciy, 19.06.2018 14:01
    0
    Для Марти знову, вилізло великим мінусом отримання WC. Їй потрібно було грати квал, розігратися з ITF суперницями.
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