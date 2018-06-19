Катерина Козлова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июня на травяном турнире серии WTA International в Испании украинка Катерина Козлова проведет поединок первого круга против представительницы США Софии Кенин (№91 WTA).
Матч будет сыгран первым запуском на корте №2. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
Букмекеры отдают преимущество американке – 1,55, выход украинки во второй круг оценен коэффициентом 2,65. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Источник — Sport.ua
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