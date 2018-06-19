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Катерина Козлова – София Кенин. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга турнира в Мальорке

  • 19.06.2018 11:59
  • 621 просмотр
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Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
19 июня на травяном турнире серии WTA International в Испании украинка Катерина Козлова проведет поединок первого круга против представительницы США Софии Кенин (№91 WTA).
 
Матч будет сыгран первым запуском на корте №2. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Букмекеры отдают преимущество американке – 1,55, выход украинки во второй круг оценен коэффициентом 2,65. Теннисистки ранее между собой не встречались.
 
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Источник — Sport.ua

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