Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Барти стала чемпионкой турнира в Ноттингеме

Австралийская теннисистка выиграла первый турнир в сезоне

  • 17.06.2018 20:11
  • 126 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
alchetron.com. Эшли Барти
© alchetron.com. Эшли Барти
Австралийка Эшли Барти  стала чемпионкой турнира категории International в Ноттингеме (Великобритания), обыграв британку Йоханну Конту в трех партиях — 6:3, 3:6, 6:4.
 
Теннисистки провели на корте 2 часа 5 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и использовала 3 брейк-пойнта из 9. На счету Конты 7 эйсов и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Двойных у Йоханны не было.
 
Для Эшли это второй титул в карьере в одиночном разряде и первый в сезоне. В начале этого года она стала финалисткой соревнований в Сиднее, где проиграла немке Анжелике Кербер.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.