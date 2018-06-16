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Бирмингем. Бондаренко вышла во второй круг квалификации

Украинка преодолела стартовый барьер отбора в основную сетку турнира с призовым фондом $936 128

  • 16.06.2018 16:14
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
В первом раунде квалификации Бондаренко, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, победила британку Тару Мур (№426) - 6:0, 7:5.
 
Следующей соперницей Бондаренко в квалификации Nature Valley Open будет американка Бернарда Пера (№68), которая в свою очередь переиграла Веронику Кепеде из Парагвая (№120) - 6:2, 6:4.
 
Напомним, ранее Бондаренко прекратила борьбу в парных соревнованиях на Ролан Гаррос.
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Источник — Sport.ua

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