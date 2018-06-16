Бирмингем. Бондаренко вышла во второй круг квалификации

В первом раунде квалификации Бондаренко, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, победила британку Тару Мур (№426) - 6:0, 7:5.
Следующей соперницей Бондаренко в квалификации Nature Valley Open будет американка Бернарда Пера (№68), которая в свою очередь переиграла Веронику Кепеде из Парагвая (№120) - 6:2, 6:4.
Напомним, ранее Бондаренко прекратила борьбу в парных соревнованиях на Ролан Гаррос.
Источник — Sport.ua
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