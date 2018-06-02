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Ролан Гаррос. Бондаренко прекратила борьбу в парных соревнованиях

Последняя из украинок в парном разряде проиграла во втором круге

  • 02.06.2018 14:52
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Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко
В парном разряде Открытого чемпионата Франции украинок больше не осталось. Последней нашей соотечественницей, которая продолжала борьбу на парном Ролан Гаррос, была Катерина Бондаренко. Выйти в третий раунд у нее не получилось.
 
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Дженнифер Брэди / Ваня Кинг (обе – США) –  7:5, 3:6, 3:6
 
Американская пара в 1/8 финала встретится с победительницами матча Чань/Маттек-Сандс – Барэ/Бузарнеску.  
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Источник — Sport.ua

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