Ролан Гаррос. Бондаренко прекратила борьбу в парных соревнованиях

В парном разряде Открытого чемпионата Франции украинок больше не осталось. Последней нашей соотечественницей, которая продолжала борьбу на парном Ролан Гаррос, была Катерина Бондаренко. Выйти в третий раунд у нее не получилось.
Ролан Гаррос. Второй круг парного разряда
Катерина Бондаренко (Украина) / Александра Крунич (Сербия) – Дженнифер Брэди / Ваня Кинг (обе – США) – 7:5, 3:6, 3:6
Американская пара в 1/8 финала встретится с победительницами матча Чань/Маттек-Сандс – Барэ/Бузарнеску.
Источник — Sport.ua
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