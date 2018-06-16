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Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Аргентинец последовал примеру Рафаэля Надаля

  • 16.06.2018 08:35
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Getty Images. Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Хуан Мартин дель Потро

Хуан Мартин дель Потро пропустит предстоящий травяной турнир АТР «Queen’s Club» в Лондоне с призовым фондом 1,836,660 евро, который пройдет с 18 по 24 июня.

Причиной пропуска является усталость после грунтового сезона. Ранее по этой же причине объявил о пропуске турнира Рафаэль Надаль.

Участие в турнире уже подтвердили Марин Чилич, Григор Димитров, Кевин Андерсон, Томаш Бердых и другие. Действующий чемпион соревнований – Фелисиано Лопес.

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