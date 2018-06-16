Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

Хуан Мартин дель Потро пропустит предстоящий травяной турнир АТР «Queen’s Club» в Лондоне с призовым фондом 1,836,660 евро, который пройдет с 18 по 24 июня.
Причиной пропуска является усталость после грунтового сезона. Ранее по этой же причине объявил о пропуске турнира Рафаэль Надаль.
Участие в турнире уже подтвердили Марин Чилич, Григор Димитров, Кевин Андерсон, Томаш Бердых и другие. Действующий чемпион соревнований – Фелисиано Лопес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.