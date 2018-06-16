Дель Потро снялся с турнира в Лондоне

балерина, не без судді, зробили результат, а мав би отримати 2 жовті за симуляцію. сам зачепився...

6-ой ЗОЛОТОЙ МЯЧ у Кришти будет в этом году!!!!

08:50 — yasher

Мусульмане ещё не отошли отошли от рамадановского поста. А вообще, так они никогда особо сильно и...

08:50 — avaxi

О каком сливе речь. Быстрый пропущенный гол сломал аравийцев морально. Да и у русских залетело вс...

08:36 — bambarbiya11

Зливали?. Раз про це всі говорять, то не тільки мені одному так здалось) Але спорити на разі не в...