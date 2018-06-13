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Надаль снялся с травяного турнира в Лондоне

Испанец решил отдохнуть после Ролан Гаррос

  • 13.06.2018 19:11
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль принял решение пропустить предстоящий турнир АТР-500 «Queen’s Club» в Лондоне, который пройдет на следующей неделе (18-24 июня):

«Я очень хотел выступить на местных соревнованиях, где в 2008 году мне удалось завоевать титул. Однако грунтовый сезон, который сложился для меня прекрасно, был очень долгим.

Хочу попросить прощения у организаторов турнира и болельщиков, которые хотели увидеть мою игру. Однако после консультации с врачами я принял решение прислушаться к своему организму и дать ему отдых».

Ранее первая ракетка мира допустил возможность пропуска всего травяного сезона, однако решения по поводу Уимблдона еще не принял.

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