Надаль снялся с травяного турнира в Лондоне

Рафаэль Надаль принял решение пропустить предстоящий турнир АТР-500 «Queen’s Club» в Лондоне, который пройдет на следующей неделе (18-24 июня):
«Я очень хотел выступить на местных соревнованиях, где в 2008 году мне удалось завоевать титул. Однако грунтовый сезон, который сложился для меня прекрасно, был очень долгим.
Хочу попросить прощения у организаторов турнира и болельщиков, которые хотели увидеть мою игру. Однако после консультации с врачами я принял решение прислушаться к своему организму и дать ему отдых».
Ранее первая ракетка мира допустил возможность пропуска всего травяного сезона, однако решения по поводу Уимблдона еще не принял.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.