Надаль снялся с травяного турнира в Лондоне

Рафаэль Надаль принял решение пропустить предстоящий турнир АТР-500 «Queen’s Club» в Лондоне, который пройдет на следующей неделе (18-24 июня):

«Я очень хотел выступить на местных соревнованиях, где в 2008 году мне удалось завоевать титул. Однако грунтовый сезон, который сложился для меня прекрасно, был очень долгим.

Хочу попросить прощения у организаторов турнира и болельщиков, которые хотели увидеть мою игру. Однако после консультации с врачами я принял решение прислушаться к своему организму и дать ему отдых».

Ранее первая ракетка мира допустил возможность пропуска всего травяного сезона, однако решения по поводу Уимблдона еще не принял.