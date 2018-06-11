Надаль может пропустить травяной сезон

Вчера Рафаэль Надаль в 11-й раз за карьеру выиграл Ролан Гаррос. Уже сегодня в АТР туре началась травяная часть сезона.
Однако Надаль заявил, что может пропустить травяной сезон:
«Буду ли я принимать участие в травяном сезоне? Честно говоря, сейчас мне тяжело рассуждать о таких вещах. Грунтовый сезон получился достаточно сложным, поскольку я провёл очень много матчей после травмы.
Решение будет принято в течение ближайших дней, мне необходимо поговорить со своей командой. Конечно, я хотел бы провести как можно больше турниров, но нужно исходить из того, как себя будет чувствовать организм».
Источник — Tennis World USA
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