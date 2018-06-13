Козлова сыграет на турнире в Мальорке

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№65 WTA) примет участие в основной сетке травяного турнира WTA International в испанской Мальорке. Украинка прошла в основную сетку после отказа от участия Агнешки Радваньской и Моники Пуиг.
Для Козловой участие в турнире «Mallorca Open» станет вторым в карьере. В 2016 году Катерина проиграла в финале квалификации.
Напомним, Козлова недавно восстановилась после травмы колена, из-за которой пропустила 2,5 месяца. На Ролан Гаррос 24-летняя теннисистка выбила в первом круге победительницу прошлогоднего турнира Алену Остапенко.
Источник — Twitter
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