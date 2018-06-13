Козлова сыграет на турнире в Мальорке

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№65 WTA) примет участие в основной сетке травяного турнира WTA International в испанской Мальорке. Украинка прошла в основную сетку после отказа от участия Агнешки Радваньской и Моники Пуиг.

Для Козловой участие в турнире «Mallorca Open» станет вторым в карьере. В 2016 году Катерина проиграла в финале квалификации.