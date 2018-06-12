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20 тысяч румынских фанатов праздновали с Халеп победу на Ролан Гаррос

Чемпионка Ролан Гаррос прибыла на Родину

  • 12.06.2018 15:37
  • 511 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

В субботу Симона Халеп выиграла свой первый в карьере турнир Большого Шлема, обыграв в финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс.

Вчера первая ракетка мира прибыла к себе на Родину в Румынию, где ее встречали Президент страны Джордже Косак, министр спорта Йоан Бран и руководство местной федерации тенниса.

Вечером на Национальном стадионе в Бухаресте состоялись празднования победы Халеп, на которые собрались 20 тысяч фанатов:

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Источник — Digisport.ro

(1 голос)

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Комментарии
    Grinders
    online
      Grinders, 12.06.2018 16:15
    0
    Лол, вы если копируете инфу с другого сайта, то читайте внимательно. Джордже Косак - это президент Федерации тенниса, а не страны. И министр спорта там женщина - Йоана Бран.
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