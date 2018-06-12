20 тысяч румынских фанатов праздновали с Халеп победу на Ролан Гаррос

В субботу Симона Халеп выиграла свой первый в карьере турнир Большого Шлема, обыграв в финале Ролан Гаррос Слоан Стивенс.
Вчера первая ракетка мира прибыла к себе на Родину в Румынию, где ее встречали Президент страны Джордже Косак, министр спорта Йоан Бран и руководство местной федерации тенниса.
Вечером на Национальном стадионе в Бухаресте состоялись празднования победы Халеп, на которые собрались 20 тысяч фанатов:
Источник — Digisport.ro
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