Долгополов снялся с турнира в Хертогенбосхе

Александр Долгополов принял решение пропустить турнир в Хертогенбосхе, который проходит в Нидерландах.
29-летний теннисист пропустил почти три месяца после Открытого чемпионата Австралии. Он вернулся на корт в апреле, уступив в первом круге на турнире в Марракеше.
Напомним, что, проиграв в стартовом матче на соревнованиях в Риме, Долгополов снялся с «Ролан Гаррос».
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