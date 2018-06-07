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Долгополов снялся с турнира в Хертогенбосхе

Украинского теннисиста беспокоят проблемы со здоровьем

  • 07.06.2018 05:02
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Александр Долгополов принял решение пропустить турнир в Хертогенбосхе, который проходит в Нидерландах.
 
29-летний теннисист пропустил почти три месяца после Открытого чемпионата Австралии. Он вернулся на корт в апреле, уступив в первом круге на турнире в Марракеше.

Напомним, что, проиграв в стартовом матче на соревнованиях в Риме, Долгополов снялся с «Ролан Гаррос». 
 

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