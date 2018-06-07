Долгополов снялся с турнира в Хертогенбосхе

Александр Долгополов принял решение пропустить турнир в Хертогенбосхе, который проходит в Нидерландах.

29-летний теннисист пропустил почти три месяца после Открытого чемпионата Австралии. Он вернулся на корт в апреле, уступив в первом круге на турнире в Марракеше.

Напомним, что, проиграв в стартовом матче на соревнованиях в Риме, Долгополов снялся с «Ролан Гаррос».

