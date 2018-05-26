Ролан Гаррос. Долгополов снялся с турнира

Украинский теннисист Александр Долгополов не сыграет в этом году на Ролан Гаррос. На отказе украинца в основную сетку проходит итальянец Симоне Болелли, который в финале квалификации проиграл Сантьяго Хиральдо. Он и встретится с первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем.

Как сообщил в комментарии btu.org.ua сам теннисист, ближайший месяц он не сможет вернуться в тур из-за травмы (проблемы с кистью беспокоят украинца со старта сезона). За это время спортсмен и его команда будут принимать решение по поводу хирургического вмешательства. Долгополов также не исключает вариант, что ему придется пропустить весь оставшийся сезон.