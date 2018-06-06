Ролан Гаррос. Халеп стала последней полуфиналисткой

Первая ракетка мира Симона Халеп выиграла четвертьфинальный поединок против немки Анжелик Кербер (№12 WTA) на Открытом чемпионате Франции. Румынка проиграла первый сет на тай-брейке, но в остальных партиях была сильнее соперницы. Кербер доигрывала матч с повреждением.
Ролан Гаррос. Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния) – Анжелик Кербер (Германия) – 6:7(2), 6:3, 6:2
В полуфинале Халеп встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая легко обыграла россиянку Марию Шарапову. Победительница матча с понедельнка будет занимать первую строчку мировой квалификации.
В другом полуфинале сыграют американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.
Напомним, в прошлом году Халеп в финале уступила Елене Остапенко из Латвии.
Источник — Sport.ua
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