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Ролан Гаррос. Халеп стала последней полуфиналисткой

Румынская теннисистка в трех сетах одолела немку Анжелик Кербер

  • 06.06.2018 17:40
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Первая ракетка мира Симона Халеп выиграла четвертьфинальный поединок против немки Анжелик Кербер (№12 WTA) на Открытом чемпионате Франции. Румынка проиграла первый сет на тай-брейке, но в остальных партиях была сильнее соперницы. Кербер доигрывала матч с повреждением.
 
Ролан Гаррос. Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния) – Анжелик Кербер (Германия) –  6:7(2), 6:3, 6:2
 
 
В полуфинале Халеп встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая легко обыграла россиянку Марию Шарапову. Победительница матча с понедельнка будет занимать первую строчку мировой квалификации.
 
В другом полуфинале сыграют американки Слоан Стивенс и Мэдисон Киз.
 
Напомним, в прошлом году Халеп в финале уступила Елене Остапенко из Латвии.
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Источник — Sport.ua

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