Ролан Гаррос. Мугуруса легко обыграла Шарапову в четвертьфинале

Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса легко преодолела четвертьфинальный барьер Открытого чемпионата Франции в лице россиянки Марии Шараповой (№30 WTA). Испанская теннисистка отдала сопернице всего 3 гейма, одержав победу в двух сетах за 1 час 13 минут.
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Мария Шарапова (Россия) – 6:2, 6:1
В полуфинале испанка встретится с Симоной Халеп из Румынии.
Напомним, Мугуруса является победительницей Ролан Гаррос-2016.
Источник — Sport.ua
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