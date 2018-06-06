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Ролан Гаррос. Мугуруса легко обыграла Шарапову в четвертьфинале

Испанская теннисистка отдала сопернице всего 3 гейма

  • 06.06.2018 16:30
  • 3305 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Третья ракетка мира Гарбинье Мугуруса легко преодолела четвертьфинальный барьер Открытого чемпионата Франции в лице россиянки Марии Шараповой (№30 WTA). Испанская теннисистка отдала сопернице всего 3 гейма, одержав победу в двух сетах за 1 час 13 минут.
 
Ролан Гаррос. 1/4 финала
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Мария Шарапова (Россия) – 6:2, 6:1
 

 

В полуфинале испанка встретится с Симоной Халеп из Румынии.
 
Напомним, Мугуруса является победительницей Ролан Гаррос-2016.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 06.06.2018 18:02
    +2
    Чорт забирай! З дитинства вболівав за Габі! Особливо цінував, що їй мельдоній невідомий.
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