Серена УИЛЬЯМС: «Прошла медобследование, новости великолепные»

В лайв-видео на своей странице в Инстаграме Серена Уильямс рассказала о взите к врачу, связанному с травмой руки:

«Я прошла обследование у одного доктора, и пока новости просто великолепные. Я очень этому рада. Скоро меня ждёт МРТ, и я буду сообщать обо всех новостях.



Спасибо вам за любовь, поддержку и понимание. Я очень разочарована, что пришлось сняться, но при этом думаю, что в первых кругах играла очень хорошо и буду только прогрессировать. Надеюсь, вы продолжите болеть за меня».

Напомним, из-за травмы американка не вышла на матч четвертого раунда Ролан Гаррос против Марии Шараповой.