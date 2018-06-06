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Серена УИЛЬЯМС: «Прошла медобследование, новости великолепные»

Американка рассказала о состоянии своего здоровья

  • 06.06.2018 07:59
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

В лайв-видео на своей странице в Инстаграме Серена Уильямс рассказала о взите к врачу, связанному с травмой руки:

«Я прошла обследование у одного доктора, и пока новости просто великолепные. Я очень этому рада. Скоро меня ждёт МРТ, и я буду сообщать обо всех новостях.

Спасибо вам за любовь, поддержку и понимание. Я очень разочарована, что пришлось сняться, но при этом думаю, что в первых кругах играла очень хорошо и буду только прогрессировать. Надеюсь, вы продолжите болеть за меня».

Напомним, из-за травмы американка не вышла на матч четвертого раунда Ролан Гаррос против Марии Шараповой.

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Источник — Instagram

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