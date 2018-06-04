Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос

36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс решила досрочно прекратить выступления на Ролан Гаррос из-за травмы.

В понедельник, 4-го июня, Уильямс должна была сыграть в 28-летней россиянкой Марией Шараповой в матче четвертого круга соревнований. Шарапова автоматически вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с победительницей противостояния между украинкой Лесей Цуренко и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Поединок Мугуруса — Цуренко состоится на центральном корте приблизительно в 19:35 по киевскому времени.