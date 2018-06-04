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Серена Уильямс снялась с Ролан Гаррос

Мария Шарапова без борьбы вышла в 1/4 финала турнира, где может сыграть с Лесей Цуренко

  • 04.06.2018 16:59
  • 1626 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

36-летняя американская теннисистка Серена Уильямс решила досрочно прекратить выступления на Ролан Гаррос из-за травмы.

В понедельник, 4-го июня, Уильямс должна была сыграть в 28-летней россиянкой Марией Шараповой в матче четвертого круга соревнований. Шарапова автоматически вышла в 1/4 финала турнира, где сыграет с победительницей противостояния между украинкой Лесей Цуренко и испанкой Гарбинье Мугурусой.

Поединок Мугуруса — Цуренко состоится на центральном корте приблизительно в 19:35 по киевскому времени.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    mafiozi250
    online
      mafiozi250, 04.06.2018 17:40
    +2
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