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Джокович может пропустить травяной сезон

Экс-первая ракетка мира может сделать паузу в выступлениях

  • 05.06.2018 21:32
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

Сегодня Новак Джокович сенсационно вылетел с Ролан Гаррос, в 4 сетах уступив итальянцу Марко Чеккинато 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).

Как сообщает журналист The Times Стюарт Фрэйзер, на послематчевой пресс-конференции Джокович заявил, что может пропустить травяной сезон, включая Уимблдон.

При этом серб отказался идти в главный конференц-зал, и общался с прессой в менее вместительном зале №2. Джокович отвечал на все вопросы кратко, желая поскорее завершить пресс-конференцию.

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Источник — The Times

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