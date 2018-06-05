Джокович может пропустить травяной сезон

Сегодня Новак Джокович сенсационно вылетел с Ролан Гаррос, в 4 сетах уступив итальянцу Марко Чеккинато 3:6, 6:7 (4:7), 6:1, 6:7 (11:13).
Как сообщает журналист The Times Стюарт Фрэйзер, на послематчевой пресс-конференции Джокович заявил, что может пропустить травяной сезон, включая Уимблдон.
При этом серб отказался идти в главный конференц-зал, и общался с прессой в менее вместительном зале №2. Джокович отвечал на все вопросы кратко, желая поскорее завершить пресс-конференцию.
Источник — The Times
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