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Симона ХАЛЕП: «Сезон-2018 был очень эмоциональным»

Румынка подвела итоги 2018 года для себя

  • 03.12.2018 23:00
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Tennis World USA. Симона Халеп
© Tennis World USA. Симона Халеп

Первая ракетка мира Симона Халеп подвела итоги своих выступлений в 2018 году:

«Все было потрясающе. Было много плохих моментов и было много хороших, сезон получился очень эмоциональным. Мне было тяжело оправиться после поражения в финале Australian Open, но в итоге я стала сильнее и выиграла первый турнир Большого шлема.

Сейчас я смотрю только на положительные моменты. Я первая ракетка мира, и это много для меня значит, добавляет мне уверенности в себе».

Ранее Халеп рассталась со своим тренером Дарреном Кэхиллом.

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Источник — WTA

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