Симона ХАЛЕП: «Сезон-2018 был очень эмоциональным»

Ну, она даже во второй раунд квалификации не вышла, не то, что на ЧМ

00:44 — Brian

Если не ошибаюсь то защитники Каннаваро, и возможно Неста с Мальдини всё-таки получили по мячику....

00:44 — Brian

Если не ошибаюсь то защитники Каннаваро, и возможно Неста с Мальдини всё-таки получили по мячику....

00:43 — Brian

Если не ошибаюсь то защитники Каннаваро, и возможно Неста с Мальдини всё-таки получили по мячику....

00:33 — FanatUA

Так в тому то і фішка, Кращий гравець Сезону!!! А не як було з Роналду і Мессі, крім них нікого ...

00:33 — FanatUA

Так в тому то і фішка, Кращий гравець Сезону!!! А не як було з Роналду і Мессі, крім них нікого ...