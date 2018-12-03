Симона ХАЛЕП: «Сезон-2018 был очень эмоциональным»

Первая ракетка мира Симона Халеп подвела итоги своих выступлений в 2018 году:
«Все было потрясающе. Было много плохих моментов и было много хороших, сезон получился очень эмоциональным. Мне было тяжело оправиться после поражения в финале Australian Open, но в итоге я стала сильнее и выиграла первый турнир Большого шлема.
Сейчас я смотрю только на положительные моменты. Я первая ракетка мира, и это много для меня значит, добавляет мне уверенности в себе».
Ранее Халеп рассталась со своим тренером Дарреном Кэхиллом.
Источник — WTA
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