Доминик ТИМ: «Пришло время для выхода в финал»

Сегодня Доминик Тим вышел в полуфинал Ролан Гаррос, легко обыграв Александра Зверева. Однако австриец не собирается довольствоваться таким результатом:

«Мне очень нравится здесь выступать. Выйти в полуфинал в третий раз за три года просто невероятно. Несколько лет назад и предположить не мог, что такое произойдёт.

Но теперь, думаю, настало время для чего-то большего. Я отдам всё, чтобы в этом году сделать ещё один шаг вперёд».

В полуфинале Тим сыграет с итальянцем Марко Чеккинато, который сенсационно обыграл Новака Джоковича.