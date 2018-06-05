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Доминик ТИМ: «Пришло время для выхода в финал»

Австриец не собирается довольствоваться полуфиналом Ролан Гаррос

  • 05.06.2018 20:56
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим

Сегодня Доминик Тим вышел в полуфинал Ролан Гаррос, легко обыграв Александра Зверева. Однако австриец не собирается довольствоваться таким результатом:

«Мне очень нравится здесь выступать. Выйти в полуфинал в третий раз за три года просто невероятно. Несколько лет назад и предположить не мог, что такое произойдёт.

Но теперь, думаю, настало время для чего-то большего. Я отдам всё, чтобы в этом году сделать ещё один шаг вперёд».

В полуфинале Тим сыграет с итальянцем Марко Чеккинато, который сенсационно обыграл Новака Джоковича.

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