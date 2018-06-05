Ролан Гаррос. Тим обыграл Зверева и стал первым полуфиналистом

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на Открытом чемпионате Франции под седьмым номером, вышел в полуфинал, в трех сетах обыграв представителя Германии Александра Зверева (2).
1/4 финала
Доминик Тим – Александр Зверев – 6:4, 6:2, 6:1
За выход в финал «Ролан Гаррос» Тим поспорит либо с итальянцем Марко Чеккинато, либо с сербом Новаком Джоковичем (20).
Источник — Sport.ua
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