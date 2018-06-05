Катерина Козлова – Карол Чжао. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Пятого июня украинская теннисистка Катерина Козлова (№67 WTA) стартует на грунтовом турнире WTA 125k Series в хорватском Боле. Первой соперницей украинки станет представительница Канады Карол Чжао (№134 WTA).
Ориентировочное время начала матча – 17:40 по Киеву.
Букмекеры верят в победу Катерины – 1,27, победа Карол оценена коэффициентом 4. Теннисистки ранее не встречались.
Напомним, что ранее в первом круге проиграла Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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