Бол. Костюк зачехлила ракетку после первого круга

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла на старте грунтового турнира WTA 125k Series в хорватском Боле. В матче первого круга Марта в двух сетах уступила словачке Анне Каролине Шмидловой (№77 WTA).

Бол. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 5:7, 2:6

В первом сете соперницы лучше играли на приеме, сделав на двоих 9 брейков. Костюк проигрывала со счетом 2:4, сумела забрать 3 гейма подряд, но все же уступила.

Во второй партии Шмидлова повела 4:0 и не упустила преимущество. Костюк завершила поединок двойной ошибкой.

Отметитм, что для Костюк это поражение стало пятым в шести последних поединках. Марта продолжит борьбу на турнире в Боле в парном разряде.