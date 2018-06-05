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Бол. Костюк зачехлила ракетку после первого круга

15-летняя украинка уступила словачке Анне Каролине Шмидловой

  • 05.06.2018 13:55
  • 770 просмотров
  • 1 комментарий
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк проиграла на старте грунтового турнира WTA 125k Series в хорватском Боле. В матче первого круга Марта в двух сетах уступила словачке Анне Каролине Шмидловой (№77 WTA).
 
Бол. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 5:7, 2:6
 
В первом сете соперницы лучше играли на приеме, сделав на двоих 9 брейков. Костюк проигрывала со счетом 2:4, сумела забрать 3 гейма подряд, но все же уступила.
 
Во второй партии Шмидлова повела 4:0 и не упустила преимущество. Костюк завершила поединок двойной ошибкой.
 
 
Отметитм, что для Костюк это поражение стало пятым в шести последних поединках. Марта продолжит борьбу на турнире в Боле в парном разряде.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 05.06.2018 14:07
    0
    Похоже грунт это не ее покрытие. Хоть в Штутгарте отыграла хорошо, но потом провал за провалом. А может просто пошел спад в игре. В таком возрасте требовать стабильности рано.
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