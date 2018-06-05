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ДЕМА: «Если сравнивать с началом сезона, я значительно прибавила»

17-летняя украинская теннисистка – о дебюте на юношеском Ролан Гаррос

  • 05.06.2018 08:46
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Neal Trousdale. Виктория Дема
© Neal Trousdale. Виктория Дема
17-летняя киевлянка Виктория Дема прокомментировала успешный дебют на юношеском Ролан Гаррос. В первом круге украинка в двух сетах обыграла седьмую сеяную японку Нахо Сато.
 
«Это был уже третий матч с ней: мы играли две недели назад в Милане и в субботу в Бельгии, поэтому я знала, как она играет. После этих двух турниров я очень устала. Я вышла на корт, повела 3:0 и начала допускать невынужденные ошибки. Она выиграла четыре гейма, но я перестала психовать, разговаривать с собой, собралась и выиграла первый сет. В начале второго сета у меня не шла подача, я вновь начала проявлять эмоции, но снова собралась и уже более менее нормально играла.
 
Если сравнивать с началом сезона, я значительно прибавила. Мы подключили несколько спортсменов, которые играли раньше, и они мне очень помогли в игре. В основном я работаю с папой, но иногда подключаем людей, которые нас курируют, и благодаря этому у меня значительно улучшилась игра. Кто они? Я стараюсь не афишировать.
 
Перед Australian Open я тренировалась с сёстрами Киченок и Юлией Бейгельзимер в Днепре, но тогда я неудачно сыграла те турниры в том плане, что я играла не так, как сейчас: била всё подряд, не думала, что где-то нужно подкрутить, где-то сыграть резанным. А сейчас я стала мыслить на корте, и моя играла начала становиться лучше.
 
Я люблю играть и на харде, и на грунте, но всегда тренируюсь на грунте. Мне очень нравится грунт, могу играть в зале и на улице. В основном я играю в атакующем стиле, но если надо будет сыграть в защите, я тоже буду хорошо действовать. А на харде, бывает, попадаются бьющие игроки, с которыми резанные и укороченные удары уже не работают», – сказала Дема.
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Источник — Большой теннис Украины

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